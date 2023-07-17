Белый дом: США не могут обвинить в ЧП на Крымском мосту ни одну из сторон конфликта

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США на данном этапе не готовы приписать ответственность за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон украинского конфликта.
Напомним, атака надводных дронов на Крымский мост произошла минувшей ночью. В результате террористического акта, погибли два человека, пострадал несовершеннолетний ребенок.
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Анастасия Крестьянова