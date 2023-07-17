Белый дом: США не могут обвинить в ЧП на Крымском мосту ни одну из сторон конфликта

В постпредстве РФ сообщили, что Москва выразила несогласие с единоличным приглашением Великобританией на заседание СБ ООН по Украине восьми стран ЕС и НАТО.

Россия оценила шаг Британии, как давление на СБ ООН.



Постпредство РФ выразило несогласие с решением британских властей пригласить на заседание по Украине стран-участниц Североатлантического альянса.



Читайте также:



Сенатор от Крыма Ковитиди: мировая общественность попытается усадить Украину за стол переговоров к осени



В ООН после ЧП на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан и инфраструктуру



В ООН выразили сожаление в связи с прекращением зерновой сделки









Анастасия Крестьянова