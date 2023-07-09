Белый дом: Украина дала США гарантии неприменения кассетных бомб на территории России

Фото: iStock/rarrarorro
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, по его мнению, не вызовет конфликтов среди членов НАТО, передает РИА Новости.
«Я не ожидаю, что это решение приведет к разногласиям, спорам или разделениям среди союзников», — сказал Салливан, обсуждая недавнее решение американской администрации поставить такие боеприпасы Киеву.Салливан также добавил, что Украина предоставила Вашингтону письменные обещания, что полученные от союзников кассетные боеприпасы не будут использоваться против целей на территории России.
Читайте также:
Захарова прокомментировала слова главы французского МИД о поддержке Украины
Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ
Le Monde: США, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, признают слабость перед Россией
Артем Кузьмин