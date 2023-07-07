Белый дом: Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан исключил возможность вступления Украины в НАТО на саммите, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.
«Украина не вступит в НАТО по итогам этого саммита», - заявил Салливан.
По его словам, на саммите главы государств-членов НАТО обсудят реформы, которые нужно будет провести Киеву для того, чтобы стать полноправным членом альянса. Эта встреча станет судьбоносной для пути Украины в НАТО, отметил Салливан.
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Элина Позднякова