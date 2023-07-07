Белый дом: Украина сможет вступить в НАТО только после внутренних реформ

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Украина сможет вступить в НАТО только после проведения определенных реформ. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
«Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам, до вступления в НАТО», - заявила Слоут в ходе телефонного брифинга.
При этом она подчеркнула, что с украинскими властями идет работа, которая поможет убедиться в том, что они действительно эти реформы смогут осуществить.
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