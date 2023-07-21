Белый дом заявил о готовности рисковать в вопросе поставок оружия Украине

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Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и НАТО готовы «идти на риски» в плане поставок Украине новых видов вооружения.
При этом он добавил, что США будет учитывать реакцию России на принятые Белым домом решения. Об этом Салливан сообщил в ходе своего выступления на Аспенском форуме по безопасности.
Чиновник также указал на то, что США будут продумывать возможные ответы России на поставки каких-либо вооружений на Украину. По его словам, это поможет поддержать мировую стабильность.
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«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», –заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности.
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Анастасия Крестьянова