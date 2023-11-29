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Бербок назвала падение интереса к Украине фатальным

29 ноября 2023, 23:51
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что падение интереса к украинскому конфликту может привести к негативным последствиям. Об этом она написала в соцсети Х.

«Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально», — говорится в публикации.

Бербок добавила, что Запад должен сделать всё возможное, чтобы поддержать Киев на пути к «свободе».

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Путин: В Германии согласны с финансированием Киева из-за отсутствия суверенитета
30 ноября 2023, 00:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.
Путина напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу газ из Российский Федерации. Российский лидер добавил, что Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.

«А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — цитирует агентство слова президента.

Он отметил, что западные страны обрывают связи с Москвой, упуская тем самым возможность получения дешёвых энергоносителей. 

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LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией
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#украина
#германия
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LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией
30 ноября 2023, 00:28

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Латвия пока не планирует идти по пути Финляндии и закрывать границу со своими восточными соседями — Россией и Белоруссией. Об этом в интервью информагентству LETA заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.
«Если ситуация радикально изменится и возникнет реальная угроза нацбезопасности, то, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет», — сказал глава латвийского МВД.

Накануне, 29 ноября, финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря.

Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также прежде заявлял, что закрытие единственного КПП на границе с Россией станет возможным, если в такой мере возникнет необходимость.


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#граница
#латвия
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#белоруссия
#мвд
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В Одессе прогремели взрывы
«Думская»: В Одессе прогремели взрывы
30 ноября 2023, 00:09

Фото: iStock/Travel Faery

В Одессе прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Думская».
В публикации говорится, что в Одесской области объявлена воздушная тревога с 21:15 (20:15 мск).

В настоящее время одесские власти не давали официальных комментариев насчёт взрывов и их последствий.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#одесса
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BreakThrough News: Пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон
29 ноября 2023, 23:35

Фото: iStock/rarrarorro

Лекцию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете сорвали пропалестинские активисты, скандируя обвинения в геноциде. Об этом пишет BreakThrough News.
«Хиллари, ты не сможешь спрятаться», — скандировали протестующие вслед Клинтон, идущей по коридору. Её также обвинили в поддержке геноцида.

В Сети опубликовано видео, на котором на полу в холле университета сидит группа из нескольких десятков человек с плакатами с обвинениями в том, что учебное заведение якобы финансирует кровопролитие. В это время Клинтон и ещё несколько человек идут по коридору.

По информации издания, акцию проводят студенты. Из-за их действий лекций Клинтон была сорвана.

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#студенты
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#человек
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Украине предрекли судьбу Кипра
Советник премьера Чехии по безопасности Пояр: Украину может ожидать судьба Кипра
29 ноября 2023, 21:47

Фото: istock / Liukov

Украину возможно ожидает сценарий Кипра, ведь фактически остров разделен между греческой и турецкой общинами. Такое мнение выразил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр, пишет издание Dennik Postoj.

Таким образом Пояр ответил на вопрос журналистов о возможном применении корейского сценария на Украине. Он заявил, что после гипотетического разделения Украины западную чатсь страны в любом случае можно будет принять в Североатлантический альянс и Европейский союз, как ранее было с Западной Германией. Но обязательным условием ее интеграции будет останвока боевых действий.

Политик считает, что победа Украины маловероятна в ближайшие годы.

«Но возможно, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем», — заявил Пояр.
Ранее замминистра иностранных дел Росии Сергей Рябков заявил, что США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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Путин: псевдоисторики десятилетиями лгали жителям новых регионов России
Путин: псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов РФ
29 ноября 2023, 21:11

Фото: сайт Кремля

Псевдоисторики несколько десятилетий промывали мозги жителям новых регионов России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Конгрессе молодых учёных.
По словам главы государства, многие жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не знают свою историю, поскольку им промывали мозги разные псевдоисторики. 

Путин отметил важность проведения работы по донесению до людей истинной истории, чтобы они ясно представляли, кто они такие, и на какой территории живут. 

Президент заявил, что чрезвычайно важно дать россиянам чёткое представление о языковой, культурологической и языковой общности, основанное на научных исследованиях. 

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#владимир путин
#ученые
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Правительство Московской области и Сбербанк подписали договор о сотрудничестве
29 ноября 2023, 20:47

Фото: Минэкологии МО

Правительство Московской области заключило соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в области экологического, социального и корпоративного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Документ о сотрудничестве подписали вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов в ходе форума «ESG-трансформация Московской области».

Отмечается, что в рамках соглашения предполагается сотрудничество по внедрению подходов устойчивого развития и корпоративного управления в области природопользования, экологической безопасности, а также поддержка проектов, связанных с экологией региона. 

Кроме того, в отдельный блок выделен вопрос финансирования, в рамках которого планируется реализовать инвестиционные проекты и расширить предпринимательство в Московской области. 

«В 2022 году Московская область стала одним из лидеров рейтинга устойчивого развития субъектов Российской Федерации. Для нас устойчивое развитие – это путь, по которому должен следовать каждый орган исполнительной власти Московской области и муниципалитет для обеспечения принципиально нового лучшего качества жизни. Сейчас в эту работу уже вовлечено три региональных исполнительных органа. В 2024 году планируем подключить к этой работе еще не менее двух государственных органов по направлениям деятельности – электротранспорт и экологичные источники генерации энергии. Исторически нашим партнером в этой работе выступает Сбербанк, который не только пропагандирует реализацию принципов устойчивого развития и создает возможности для их реализации предприятиями Московской области, но и сам исповедует их в своей повседневной деятельности», – сообщил Тресков.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что подписание соглашения стало первым шагом к улучшению экологической ситуации в регионе и популяризации экологии среди жителей Московской области. 

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#сотрудничество
#тихон фирсов
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Политолог Кошкин назвал ОДКБ устойчивым и эффективным организмом
29 ноября 2023, 20:33

Фото: istockphoto.com/ksahakyan

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ОДКБ является эффективным органом, и на сегодняшний день никаких официальных заявлений Армении о выходе из организации нет.
«ОДКБ – это устойчивый организм, который показывает свою эффективность. Представители Армении пока не прибыли на саммит по техпричинам, но никаких намёков и заявлений о выходе страны из альянса нет. Сегодня мы видим, что руководство Армении откровенно берёт курс дистанцирования от России. Этот курс поддерживают и помогают взять США, они пытаются вытеснить Россию, а также Китай из Южного Кавказа, в частности из Армении», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.

Он отметил, что принятие решение о выходе Армении из альянса будет зависеть от многих факторов.

Кроме того, по его словам, сейчас производятся попытки как можно глубже вбить клин между Арменией и Россией.

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#страны
#армения
#политика
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Политолог Марков: «Плохо, если Армения решит покинуть ОДКБ»
29 ноября 2023, 20:10

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Директор Института политических исследований Сергей Марков негативно оценил ситуацию, при которой Армения может покинуть ОДКБ.
Однако, считает эксперт, хуже ухода Армении из ОДКБ только тот вариант, при котором она, будучи членом организации, стане союзником Запада.

«Армения проводит военные учения с США, участвует в различных форумах Киевского режима. Взят курс на то, чтобы попытаться блокировать российские военные базы в Армении и заместить их базами США и Франции. Плохо, если Армения решит покинуть ОДКБ. Практически каждый день государственные деятели страны выступают с теми или иными антироссийскими действиями или заявлениями», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Марков.

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#страны
#армения
#политика
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