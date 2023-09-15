Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, в интервью Fox News.
«Украина должна победить в этой войне», - заявила Бербок, отвечая на вопрос журналиста о том, как должен завершиться украинский конфликт.
При этом, глава немецкого ведомства отметила, что если победа останется на стороне России, то это станет «знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)».
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