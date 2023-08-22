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Бербок о минных полях РФ: «Они размером с Западную Германию»

Бербок: Россия в зоне СВО соорудила минные поля «размером с Западную Германию»
22 августа 2023, 17:21

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Россия соорудила в зоне СВО минные поля площадью с Западную Германию, и Украина просит у западных партнеров средства для их преодоления. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции.

По ее словам, наибольшую сложность для ВСУ составляет восточный фронт, так как именно там сооружены огромные минные поля, которые невозможно преодолеть.

Власти Киева просят средства для их преодоления у западных партнеров, отметила Бербок. Дипломат подчеркнула, что ВСУ оказываются в ловушке, так как минные поля, сооруженные российскими военнослужащими, имеют гигантские размеры и занимают такую площадь, как вся территория Западной Германии.

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#дипломат
#всу
#контрнаступление
#фрг
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Путин заявил, что российские компании уверенно занимают ниши иностранных
22 августа 2023, 17:46

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на совещании по нацпроектам сказал, что отечественные компании уверенно занимают ниши иностранных.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит действовать в том же направлении.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Глава государства также отметил, что бюджетная ситуация в стране стабильна и существенных рисков не несет. Во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент.

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#владимир путин
#экономика
#россия
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Буданов пообещал новую атаку на Крым «на днях»
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму «на днях»
22 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Olena_Z

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму в ближайшие дни. Его слова приводит агентство УНИАН.
Ранее, он уже признавал причастность к террористическим атакам на Крымский мост. Буданов подчеркнул, что власти Киева намерены уничтожать все российское, что можно будет наблюдать снова, в ближайшее время.  

По его словам, «на днях» жители страны смогут увидеть очередную атаку на полуостров, целью которой будет уничтожение всего российского. 

Прежде, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по российской территории. Он заявил, что в скором времени россияне ощутят действия ​украинских военнослужащих. 

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#крымский владимир зеленский
#всу
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Делегация Минобороны России прибыла в Ливию
В Ливию по приглашению маршала Хавтара прибыла делегация российского Минобороны
22 августа 2023, 16:24

Фото: iStock/rarrarorro

Делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. В ведомстве отметили, что это первый официальный визит российской стороны в составе военной делегации в Ливию. 

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН. В соответствии с распоряжением главы государства, делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Напомним, открытие мероприятия запланировано на 5 сентября. 

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#саммит
#юар
#рф
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Глава Делового совета БРИКС Буси Мабуза оценил проведение саммита в Джидде
22 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Председатель Делового совета БРИКС Буси Мабуза прокомментировал проведение саммита в саудовской Джидде, который посвящён вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает RT.
«Если вы исключаете Россию, о каких мирных переговорах может идти речь?.. Если идёт эскалация конфликта, растёт запрос на вооружение, даются обещания о новых поставках, то о каком мире мы говорим?» — приводит слова Мабузы RT.

Мабуза подчеркнул, что принятие каких-либо решений происходит исключительно в интересах спонсоров конфликта.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 40 стран, кроме России. В МИД России отмечали, что без участия РФ и учета ее интересов, никакие встречи по Украине «не имеют ни малейшей добавленной стоимости».

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#эксперт
#мид
#вооружение
#план
#рф
#переговоры
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Алжир запретил пролёт самолётам Франции для вторжения в Нигер
Аль-Хабр: Алжир не пропустил французские самолеты в Нигер для военной операции
22 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Алжир запретил французским военным самолётам пересекать своё воздушное пространство для военной интервенции в Нигер. Об этом сообщает местная газета «Аль-Хабр».
В связи с намерением направить в Нигер военные самолеты, Париж обратился с просьбой к Алжиру, чтобы власти предоставили возможность пересечь воздушное пространство страны. Алжир на просьбу правительства Франции ответил отказом. По информации издания, Париж направил аналогичную просьбу Марокко. 
 
Отмечается, что на аэродромах ЭКОВАС уже  проходят подготовку военные подразделения для возможного вторжения в Нигер. 

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#военные
#страны
#париж
#Нигер
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин: участие жителей Подмосковья в ДЭГ повысит явку на выборах
22 августа 2023, 15:13

Фото: Фотобанк МО

Участие жителей Подмосковья в дистанционном электроном голосовании повысил явку на предстоящих выборах. Уверенность в этом высказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Что касается явки, в регионе проводится большая работа по информированию жителей об избирательных компаниях. Кандидаты также проводят разъяснительную работу среди своих сторонников. Сомнений в том, что явка будет достойной, как минимум, не ниже, чем на предыдущих выборах, у нас нет. Однако такая форма, как дистанционное электронное голосование, возможно, повысит явку и привлечёт интерес тех категорий граждан, которые ранее были не так активны. Это, например, молодёжь. Если раньше им было сложно объяснить, зачем приходить на избирательный участок, то сейчас они легко могут проголосовать с домашнего компьютера, планшета или мобильного телефона», – пояснил Берёзкин
 
Он добавил, что все три дня – 8,9 и 10 сентября – 36 тыс членов избирательных комиссий будут работать с 8 утра до 8 вечера. Также будет включена горячая линия по всем вопросам, связанным с голосованием, и по возможным жалобам на работу участковых избирательных комиссий. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#подмосковье
#московская область
#голосование
#выборы
#мособлизбирком
#илья берёзкин
#едг
#дэг
#единый день голосования
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Франция поставила Украине пробную партию дальнобойных ракет
Посол Украины подтвердил получение Киевом французских ракет SCALP
22 августа 2023, 15:02

Фото: iStock/vadimrysev

Украина получила первую партию ракет SCALP от Франции. Об этом сообщил украинский посол в Париже Вадим Омельченко в беседе с порталом «Левый берег».
По его словам, первая часть дальнобойных ракет уже находится на Украине. Он также отметил, что французские власти осуществляют поставки вооружения своевременно.  

Посол заявил, что партия ракет была экспериментальной, однако, снаряды достойно зарекомендовали себя в бою, поэтому их поставки будут продолжаться. Омельченко добавил, что главный вопрос поставок состоит в сроках их реализации, с чем у Франции не плохо обстоят дела. 

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#оружие
#посол
#поставки
#всу
#вооружения
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин перечислил преимущества ДЭГ
22 августа 2023, 14:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Единый день голосования жители Подмосковья впервые смогут принять участие в ДЭГ. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«На территории региона выборы состоятся в течение трёх дней подряд – 8,9 и 10 сентября. Помимо традиционных форм голосования – на избирательном участке и на дому, – в этом году регион впервые принимает участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуг – так называемом ДЭГ», – напомнил Берёзкин
Он отметил, что Московская область – один из лидирующих регионов, жители которого активно подают заявления на портал госуслуг для участия в такой форме голосования. Берёзкин рассказал и о преимуществах ДЭГ.
«Что это нам даёт? Во-первых, удобство, во-вторых, возможность получать дополнительную информацию о выборах. Человек, зайдя на сайт госуслуг, может получить не просто сообщения, которые мы традиционно видим в СМИ или на стендах около подъездов, но и информацию о каждом из кандидатов, посмотреть его трудовую деятельность», – сказал глава Мособлизбиркома. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
#выборы
#едг
#единый день голосования
#дэг
#губернатор
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин объявил о финальной стадии кампании по выборам губернатора Подмосковья
22 августа 2023, 14:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В кампании по выборам губернатора Подмосковья наступила завершающая стадия. Все партии, представленные в Мособлдуме, выдвинули своих кандидатов, заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Сегодня избирательная кампания в Московской области вошла в завершающую стадию, если говорить о главных выборах – выборах губернатора. Четыре политические партии, представленные в региональном парламенте, выдвинули своих кандидатов, и они успешно прошли регистрацию. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Сейчас идёт активный период агитации кандидатов в СМИ. Основная задача Мособлизбиркома сейчас – информирование жителей о дате, месте и времени голосования», – сказал Берёзкин

Он напомнил, что выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября. Регистрацию в качестве кандидатов прошли действующий глава Подмосковья Андрей Воробьёв («Единая Россия»), зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия»).
 
Отдать свой голос можно на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#голосование
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#илья берёзкин
#мособлизбирком
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