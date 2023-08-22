Бербок о минных полях РФ: «Они размером с Западную Германию»

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Россия соорудила в зоне СВО минные поля площадью с Западную Германию, и Украина просит у западных партнеров средства для их преодоления. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции.
Власти Киева просят средства для их преодоления у западных партнеров, отметила Бербок. Дипломат подчеркнула, что ВСУ оказываются в ловушке, так как минные поля, сооруженные российскими военнослужащими, имеют гигантские размеры и занимают такую площадь, как вся территория Западной Германии.
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Анастасия Крестьянова