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Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

07 июля 2023, 14:30

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы, в эфире ExxpressTV.
«Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключенное в Осло», - так Бербок прокомментировала новости о том, что в Соединенным Штатах все же планируют передать Украине этот тип снарядов.

Соглашение, о котором говорит министр, было подписано в Осло 123 странами. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.


Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский продолжает поднимать ставки, не осознавая, что так риск проиграть только растет. По мнению эксперта, продолжать поднимать ставки, как это делает Зеленский, приведет Украину только к одному – к оглушительному поражению.

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#Бербок
#Кассетные боеприпасы
#Украина
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Прокуратуру попросили проверить VK Fest на пропаганду «пошлости и деградации»
07 июля 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратился в прокуратуру с жалобой на прошедший 1 и 2 июля VK Fest, сообщает Telegram-канал Baza.
Больше всего главу организации Виталий Бородина возмутили выступления трех артистов: Элджея, Хаски и Инстасамки. По мнению Бородина они «засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации», а сам фестиваль «продолжает навязывать детям и молодёжи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте».  

Главу организации также крайне возмутило появление Моргеншетрна* на экране позади Элджея, когда артист исполнял их совместный трек «Cadillac». По мнению представителей проекта, так организаторы фестиваля позволили запрещенному в России рэперу принять участие в шоу.  

Команда Бородина просит проверить «опасных» для молодежи артистов, а также запретить их выступление на фестивали в следующем году.  

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#Бородин
#ФБПК
#VK Fest
#Элджей
#Прокуратура
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Мострансавто признало химкинский автобусный маршрут самым популярным в Подмосковье
07 июля 2023, 15:12

Фото: администрация г. о. Химки

Автобусный маршрут №344, соединяющем химкинский микрорайон Левобережный и Москву, стал самым востребованным в области по версии Мострансавто. Жители и гости Химок в июне совершили по нему более 460 тыс поездок.
«Многие химчане работают и учатся в столице и ежедневно пользуются именно этим маршрутом. Поток пассажиров на маршруте №344 очень большой. С начала года на этом автобусе совершили более 1 млн поездок», – сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.  
Глава Химок Дмитрий Волошин назвал развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета актуальным и очень важным вопросом. Он напомнил, что в 2021 году была открыта Репинская развязка.
«Это ключевой для города транспортный проект, который объединил Старые и Новые Химки, сократив время в дороге для десятков тысяч химчан», – пояснил Волошин.
Он добавил, что завершено проектирование Машкинской развязки, которая соединит шесть дорог – Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая.

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#Дмитрий Волошин
#Химки
#автобус
#маршрут
#Мострансавто
#Московская область
#Подмосковье
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Иммунолог Жемчугов: Бактериальный менингит может привести к инвалидности и смерти
07 июля 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что самой тяжёлым видом, от которого люди могут стать инвалидами и даже умереть, является бактериальный.
«Самый тяжёлый менингит — бактериальный, люди могут стать инвалидами или умереть. Передаётся воздушно-капельным путём, может долго сидеть в носоглотке, никак не проявляясь, но заражая других людей. Начинается с высокой температуры, в лежачем положении человеку трудно согнуть ногу, сильная боль в спинных мышцах, общее состояние тяжёлое», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

А вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.

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#заболевание
#менингит
#инфекция
#здоровье
#врач
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Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на ЗАЭС при дополнительной проверке
07 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В МАГАТЭ заявили о получении дополнительного доступа на площадки ЗАЭС, в ходе проверки, следов минирования обнаружено не было.
По просьбе организации, специалисты получили дополнительный доступ на ЗАЭС для проверки. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

Группа представителей организации не вывила никаких следов минирования или взрывчатки. Наряду с этим, Гросси сообщил о необходимости проверить еще ряд некоторых мест на объекте.

Об угрозе взрыва на ЗАЭС стали распространять информацию украинские власти. Российская сторона, в свою очередь, называет подобные высказывания провокацией и не исключает совершение подрыва Украиной. 

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#МАГАТЭ
#ЗАЭС
#минирование
#Гросси
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В 2023 году в Подмосковье начали строить 46 социальных объектов
07 июля 2023, 15:03

Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 46 извещений о начале строительства социально-важных объектов.

Среди строящихся объектов можно выделить 21 школу, из которых одна на 2200 учеников и одна на 1675 учеников. Также, 17 детсадов, 8 поликлиник, в двух из которых будут расположены станции скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству строящихся объектов стали: Ленинский округ, Красногорск, Щелково и Мытищи. 

Главное управление государственного строительного надзора Московской области отмечает, что в 2022 году построили 85 социальных объектов.

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В Подмосковье построят 44 таунхаусов, 3 жилых домов и 18 нежилых объектов. 

Большую поликлинику строят в Балашихе.

Детский сад для 325 малышей построят в Подмосковье.
#Строительство
#социальные объекты
#социально-важные объекты
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Американский эксперт Блейк заявил, что Путин уже нанес Западу унизительное поражение
07 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Российский лидер Владимир Путин уже успешно нанес унизительное поражение Западу, вернув русскоязычные территории бывшей Украины и продемонстрировав слабость военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки, пишет американский обозреватель Натаниэль Блейк для издания The Federalist.
«США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать «арсеналом демократии», а одним энтузиазмом Украине не поможешь. Ход боевых действий еще не предрешен, но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны», - прокомментировал ситуацию Блейк.  

По мнению автора, Россия уже практически победила. Долгожданное контрнаступление ВСУ с треском провалилось, у Киева заканчивается оружие и боеприпасы, США не в состоянии поддерживать производство вооружения на уровне военного времени, а вот Россия только повышает силу и мощь своих ударов.

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#США
#Украина
#Путин
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Финэксперт Диашов: «Правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах»
07 июля 2023, 14:57

Фото: istockphoto.com/Nadya So

Эксперт по финансовым рынкам Егор Диашов рекомендовал в нынешней ситуации падения рубля в краткосрочно перспективе держать средства в рублёвых депозитах.
«При подобной турбулентности правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных. При повышении ключевой ставки ЦБ будут подняты и ставки по депозитам. Поэтому вернее всего оперативно перезаключать договоры по размещению средств на рублёвых счетах в банках», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Диашов.

А финансовый аналитик Александр Разуваев призывал не паниковать в связи с ослаблением рубля и добавил, что доллар и евро достигнут 200 рублей за единицу. Кроме того, по его словам, ослабление рубля не скажется на благосостоянии россиян, а нынешняя ситуация с российской валютой не является её обвалом.

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#экономика
#рубль
#доллар
#валюта
#вклады
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В Подмосковье за полгода бесплатную землю получили более 1,3 тыс многодетных семей
07 июля 2023, 14:53

Фото: Минимущества МО

Бесплатные земельные участки с начала года получили более 1,3 тыс подмосковных многодетных семей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«За первое полугодие участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства площадью от 10 до 15 соток получили свыше 1,3 тыс семей с тремя и более детьми. Всего за 12 лет с начала действия соответствующего закона землёй обеспечили 34,6 тыс подмосковных семей. Площадь переданной земли превысила 4 тыс га», – уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Большинство участков выдали в Протвине (151) и в Электростали (116).
 
Министр напомнила, что в июне вступил в силу региональный закон, согласно которому в составе многодетной семьи теперь учитываются и очно обучающиеся дети в возрасте от 18 до 23 лет. Таким образом, число семей, попадающих под действие губернаторской программы обеспечения бесплатными земельными участками, увеличится.

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#Наталья Адигамова
#Минимущества МО
#многодетные семьи
#дети
#земля
#участки
#Московская область
#Подмосковье
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Британский маршал Белл призвал Киев задуматься о последствиях применения кассетных боеприпасов
07 июля 2023, 14:49

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл призвал киевский режим задуматься о последствиях применения кассетных боеприпасов, в эфире Sky News.
«Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия», - прокомментировал ситуацию Белл.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр напомнила о соглашении, которое в Осло подписали 123 страны. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.

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#Белл
#Кассетные боеприпасы
#Украина
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