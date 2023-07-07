Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
«Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключенное в Осло», - так Бербок прокомментировала новости о том, что в Соединенным Штатах все же планируют передать Украине этот тип снарядов.
Соглашение, о котором говорит министр, было подписано в Осло 123 странами. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.
Читайте также:
Военный эксперт Дрозденко назвал главные преимущества контрактной службы в армии
Вчера украинские войска атаковали Курскую область не менее шести раз
Economist: Украинский конфликт открыл миру три важных урока по ведению боевых действий