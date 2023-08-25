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Berliner Zeitung: Расширение БРИКС — личное поражение для Борреля и фон дер Ляйден

25 августа 2023, 11:37

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Расширение БРИКС стало личным поражением для главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден. Об этом в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал журналист Рамон Шак.

Комментируя расширение БРИКС, о котором стало известно по итогам проходившего в Йоханнесбурге (ЮАР) саммите организации, обозреватель отметил, что такими темпами в ближайшее время половина населения Земли, включая некоторые страны с наиболее быстро развивающимися экономиками, окажутся в этом поистине глобальном союзе.

Рамон Шак констатирует, что времена, когда Европа могла диктовать свою волю всему миру, давно миновали. Критика странами-участницами саммита продвигаемого Западом порядка мироустройства означает личное фиаско для Урсулы фон дер Ляйден и Жозепа Борреля. Что касается главного дипломата Евросоюза, до сих пор воспринимающего Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли, в свете происходящих событий следовало бы осознать ограниченность влияния Евросоюза, заключил журналист.

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#страны
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#юар
#брикс
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В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену
Конгрессвумен Грин: расследование об импичменте Байдену могут начать в сентябре
28 августа 2023, 06:04

Фото: сайт Кремля

Процесс импичмента против президента США Джо Байдена может быть инициирован в сентябре этого года, сообщила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Количество доказательств, подкрепляющих необходимость импичмента, настолько велико, что расследование должно начаться в сентябре», — подчеркнула она.
Грин также утверждает, что в коррупционных схемах, связанных с семьей Байдена, задействовано множество лиц.

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#расследование
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Стали известны итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища
BBC: крупнейшие за последние 50 лет поиски лох-несского чудовища провалились
28 августа 2023, 04:40

Фото: istockphoto/Yulia Bogomolova

Самые масштабные за последние пять десятилетий поиски мифического монстра из Лох-Несса не увенчались успехом, сообщает BBC.
В исследовании участвовали свыше 200 волонтёров из разных уголков мира, включая Швецию, Францию, Шотландию, Японию и Германию.

Один из участников экспедиции заявил, что в процессе тестирования аудиозаписывающей системы услышал четыре необычных «хлюпающих» звука. Однако, устройство для записи не смогло определить источник этих загадочных звуков.

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#компании
#визы
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В России запустят СБП для ценных бумаг
«Известия»: в России запустят систему быстрых переводов для ценных бумаг
28 августа 2023, 03:49

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В 2024 году в России стартует механизм для оперативного перевода ценных бумаг между брокерами для частных инвесторов, сообщает газета «Известия».
Председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков утверждает, что для успешного функционирования системы необходимо привлечь большое количество участников. Пилотный проект планируется к концу текущего года.

Центробанк России одобрил идею Национального расчетного депозитария о создании сервиса, который позволит индивидуальным инвесторам быстро переводить свои ценные бумаги от одного брокера к другому.

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#центробанк
#вклады
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Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей
Задолжавшую более 20,1 млрд рублей Google хотят признать банкротом в России
28 августа 2023, 03:35

Фото: iStock/SpVVK

Долговая нагрузка российской подразделения Google перед финансовыми учреждениями РФ достигла 20,1 миллиарда рублей, передает ТАСС.
Юридическим лицам, финансирующим российский офис Google, предстоит поднимать вопрос о его банкротстве. Офис находится под надзором соответствующих органов.

Общий объем кредиторской задолженности составляет 97,2% от суммы всех обязательств. Долги перед кредиторами российской ветки уже превысили 27 миллиардов рублей. Задолженность перед сотрудниками достигла 271,2 миллиона рублей, а сумма обязательных платежей — 85,7 миллиона рублей.

В мае 2022 года российская подразделение Google запустила процесс банкротства. В официальном заявлении компания указала на арест банковского счета «Google Россия» как на причину, которая парализовала выполнение финансовых обязанностей.

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#кино
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#офис
#лгбт
#google
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Главу МИД Ливии отстранили после встречи с коллегой из Израиля
28 августа 2023, 03:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии отстранил министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш от работы из-за того, что она встретилась в Италии с главой МИД Израиля Эли Коэном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПНЕ.
«Премьер-министр Абдельхамид Дбейба отстранил от работы министра иностранных дел Наджлу аль-Манкуш в качестве предупредительной меры», — цитирует агентство сообщение ПНЕ.

Отмечается, что в отношении главы ливийского МИДа проведут расследование.

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#мид
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Myśl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию
28 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Velishchuk

Обозреватель Станислав Белень заявил, что приверженность Польши к беспрекословной поддержке Украины и ненависть к РФ привела страну к отчаянию. Об этом пишет Myśl Polska.
«Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к Российской Федерации как Польша. В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер «отчаянного» отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами», — уверен Белень.

Он добавил, что Варшава таким образом предает дух "добрососедства", основанный на уважение ценностей и интересов других стран. По словам журналиста, украинские власти нарушают эту "взаимность", при это польская сторона не хочет этого замечать.

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Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции»
Спикер Маккарти: имеющаяся информация может привести к импичменту Байдена
28 августа 2023, 00:52

Фото: iStock/rarrarorro

В интервью для Fox News спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на основе данных, собранных республиканцами, можно рассматривать возможность импичмента президента Джо Байдена.
«С учетом имеющейся у нас информации, инициирование процесса импичмента было бы обоснованным», — отметил Маккарти.
Он также подчеркнул, что семья президента, по его мнению, вовлечена в «систему коррупционных практик».

«То, что происходит в семье Байдена, напоминает коррупционные механизмы. Американские граждане имеют право знать правду», — сказал спикер.
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#семья
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#байден
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В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана
AFP: у входа в генконсульство Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана
28 августа 2023, 00:07

Фото: iStock.com/Neil_Burton

Обезглавленный кабан был найден возле входа в генконсульство Марокко на Корсике, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на анонимный источник властей. Найденная голова животного была быстро убрана; никаких записей или надписей на месте происшествия не обнаружено.
Местная прокуратура осудила случившееся и начала следствие по делу о «подстрекательстве к дискриминации и расовой ненависти».

Генеральный консул Марокко на Корсике Наджуа Эл Беррак сообщил агентству, что еще не получено результатов расследования. Он также отметил, что ему звонили несколько корсиканских чиновников, включая Жиля Симеони, президента исполнительного совета Корсики, и выразили свою поддержку.

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#прокуратура
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#следствие
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В Амстердаме прошел митинг против нацизма на Украине
В Амстердаме прошел митинг против нацизма на Украине и поставок оружия ВСУ
28 августа 2023, 00:03

Фото: iStock/stormwatch153

В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву вооружений. Об этом пишет РИА Новости в Телеграм-канале.
Отмечается, что участники митинга вышли на городскую площадь с плакатами «Мы устали от войны», «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «НАТО провоцирует войну против России и Украины» и «Давайте покупать еду, а не оружие».



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#украина
#киев
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