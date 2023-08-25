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Расширение БРИКС стало личным поражением для главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден. Об этом в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал журналист Рамон Шак.
Рамон Шак констатирует, что времена, когда Европа могла диктовать свою волю всему миру, давно миновали. Критика странами-участницами саммита продвигаемого Западом порядка мироустройства означает личное фиаско для Урсулы фон дер Ляйден и Жозепа Борреля. Что касается главного дипломата Евросоюза, до сих пор воспринимающего Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли, в свете происходящих событий следовало бы осознать ограниченность влияния Евросоюза, заключил журналист.
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Александр Бойцов