«Бесится от бессилия»: Сальдо назвал причину распространения фейков Украиной

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Украина распространяет фейковую информацию, поскольку «бесится от бессилия» помешать проведению выборов на новых территориях России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он призвал население не поддаваться на эти провокации.
Напомним, что выборы в Херсонской области пройдут до 10 сентября – Единого дня голосования. Местные жители смогут избрать депутатов областной думы и органов местного самоуправления.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не признаёт выборы на новых территориях России и в Крыму. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это показывает безразличие киевских властей к выбору жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также полуострова Крым.
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Напомним, что выборы в Херсонской области пройдут до 10 сентября – Единого дня голосования. Местные жители смогут избрать депутатов областной думы и органов местного самоуправления.
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Анастасия Чинкова