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«Бесится от бессилия»: Сальдо назвал причину распространения фейков Украиной

Сальдо: распространение фейков показывает бессилие Киева
09 сентября 2023, 18:07
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Украина распространяет фейковую информацию, поскольку «бесится от бессилия» помешать проведению выборов на новых территориях России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он призвал население не поддаваться на эти провокации.

Напомним, что выборы в Херсонской области пройдут до 10 сентября – Единого дня голосования. Местные жители смогут избрать депутатов областной думы и органов местного самоуправления.


Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не признаёт выборы на новых территориях России и в Крыму. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это показывает безразличие киевских властей к выбору жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также полуострова Крым.

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#выборы
#владимир сальдо
#херсонская область
#украина
#фейки
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Шерпа России в G20 Лукаш назвала саммит в Дели сложнейшим в истории
09 сентября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Официальный представитель России в «Большой двадцатке» (G20) Светлана Лукаш назвала нынешний проходящий в Нью-Дели саммит одним из самых сложных за всю более чем пятидесятилетнюю историю существования организации.
Как отметила шерпа, это объясняется не только различием взглядов на украинский кризис, но и подчас коренным несоответствием позиций по многим другим ключевым вопросам. Переговоры по вопросу конфликта на  Украине, проходившие в рамках саммита, были очень сложными. Светлана Лукаш считает, что очень важную роль тут сыграла единая позиция стран, входящих в БРИКС. В результате выяснилось, что половина членов «двадцатки» не готова трактовать украинский конфликт в интересах того, как  подает их Запад.

Основное различие нынешнего саммита от предыдущих встреч G20 состоит в том, что в этом году он зазвучал голосом развивающегося мира, отметила шерпа. Международное объединение как будто перевернуло очередную страницу истории, и теперь голос «глобального Юга». В заключение Светлана Лукаш сообщила, что в итоговой декларации саммита страны «двадцатки» зафиксировали договоренность о действиях в едином ключе для  предотвращения конфликтов по всему миру.

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#конфликт
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#кризис
#запад
#переговоры
#саммит
#g20
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Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья
Шахматист Карякин проголосовал в Одинцовском г.о.
09 сентября 2023, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин принял участие в выборах губернатора Московской области на избирательном участке в посёлке Назарьево Одинцовского городского округа. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации округа.
Шахматист рассказал, что за те 10 лет, которые он проживает в Подмосковье, регион изменился до неузнаваемости. По его словам, постоянно появляются новые больницы, школы, дороги и другие объекты инфраструктуры.

Отдельно Карякин отметил развитие шахмат в регионе. Он пообещал провести занятия для юных шахматистов, которые занимаются в клубе при Назарьевском культурно-досуговом центре. Сейчас в нём располагается избирательный участок, в котором чемпион и выполнил свой гражданский долг. 

Также Карякин выразил надежду на дальнейшее развитие Подмосковья.

Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00.

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#выборы
#голосование
#подмосковье
#губернатор
#шахматы
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Глава Евросовета Мишель подверг критике бесплатный экспорт зерна в Африку
09 сентября 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Aleksandr Bunin

Председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, выступая на саммите G-20 в Индии, подверг критике планы Катара, России и Турции осуществить бесплатную поставку миллиона тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольствии страны Африки.
Политик назвал почему-то назвал эту идею проявлением крайнего цинизма и неуважения к  африканским странам, приведя в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым зерно, как известно, доставляется в европейские страны, а вовсе не в голодающие африканские государства, как это предусматривалось зерновой сделкой, действие которой прекратилось 18 июля.

Лидеры G20 ранее призывали Россию вернуться к зерновой сделке, хотя российская сторона однозначно дала понять, что это будет  возможным только при условии выполнения всех условий, касающихся нашей страны. Слова Мишеля совсем не удивляют: Запад уже давно приучил всех к своей политике двойных  стандартов, и то, что черное чиновниками Евросоюза называется белым, никого не удивляет.

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#зерно
#страны
#запад
#евросоюз
#африка
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Путин рассказал о планах развития Смоленской области
Путин: Смоленск станет привлекательным форпостом России
09 сентября 2023, 17:02

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что Смоленск должен стать привлекательным форпостом западной части России. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
Путин рассказал, что Смоленск исторически был «воротами в Россию». Сейчас необходимо провести ряд работ для устранения накопившихся проблем, чтобы вернуть городу этот статус и сделать из него привлекательный форпост.

Ранее Владимир Путин в Сарове провёл встречу с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). В ходе беседы президент отметил высокий уровень развития отрасли, а также остался под впечатлением от проекта по физике высоких плоскостей энергии. 

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#владимир путин
#развитие
#регион
#россия
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Запад готов к победе России на Украине и хочет минимизировать её последствия
Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой
09 сентября 2023, 16:50

Фото: iStock/DancingMan

Западные страны уже понимают, что Россия одержит победу над Украиной и пытаются решить, как минимизировать последствия поражения киевского режима. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — рассказал Риттер в интервью Sputnik.

Он уверен, что если конфликт будет остановлен сейчас, то тогда хотя бы можно представить, какими будут границы поверженной стороны. В случае продолжения противостояния встанет вопрос о существовании Украины в нынешних рубежах.

По словам Риттера, в НАТО очень недооценили Россию при подготовке контрнаступления ВСУ, считая ВС РФ слабыми. Однако качественная оборона, самоотверженность и дисциплина российских военных вернули членов альянса на землю, разрушив их планы.

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#россия
#конфликт
#украина
#нато
#всу
#вс рф
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Пашинян сообщил Макрону о готовности к экстренным переговорам с Алиевым
09 сентября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе и во всем закавказском регионе. Об этом он заявил в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, главы государств обсудили проблему гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, связанного с незаконной блокировкой Лачинского коридора, концентрацию войск вокруг непризнанной республики, а также возросшее напряжение на границе Армении и Азербайджана.

Глава армянского правительства подтвердил приверженность республики договоренностям, которые были достигнуты в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая нынешнего года, передает «ИнтерФакс». Он подчеркнул, что предпочитает решение любых конфликтов мирным путем и в конструктивной обстановке. Макрон в свою очередь выразил готовность всячески содействовать усилиям, направленным на установление мира и стабильности в Закавказье.

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#макрон
#служба
#армения
#азербайджан
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Первый зампред Мособлдумы Лазутина проголосовала в Одинцове
09 сентября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат «Единой России» Лариса Лазутина проголосовала на выборах губернатора Московской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Свой голос парламентарий отдала на избирательном участке в кампусе МГИМО в Одинцове. 

Лазутина отметила важность активного участия граждан в голосовании. По её словам, итоги выборов определят дальнейшее развитие региона.

Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00. 

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#выборы
#губернатор
#голосование
#одинцовский городской округ
#мособлдума
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Депутат Мособлдумы Голубков проверил работу избирательных участков в Одинцово
09 сентября 2023, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков посетил избирательные участки в селе Успенское и поселках Горки-10 и Назарьево Одинцовского административного округа Московской области.
Народный избранник отметил, что жители административного образования активно реализуют свое избирательное право. Всего в Одинцовском округе оборудовано 174 избирательных участка во всех 17 территориальных управлениях муниципалитета. В трех из них побывал парламентарий.

Дмитрий Голубков отметил, что все участки оборудованы в соответствие со всеми требованиями, везде размещены информационные стенды с кандидатами. Избирательные комиссии и общественные наблюдатели работают слаженно и четко, настрой у всех позитивный. Депутат отметил, что жители Подмосковья в эти три дня, когда проходит голосование, не просто выбирают губернатора, но и определяют, по какому пути пойдет развитие региона, какое будущее его ожидает.

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#наблюдатели
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G20 подготовят документ, обязывающий все страны остановить загрязнение планеты пластиком
Страны G20 подготовят документ о пластиковом загрязнении
09 сентября 2023, 16:16

Фото: iStock/Larina Marina

Лидеры стран G20 объявили о подготовке документа, обязывающего все страны мира остановить загрязнение планеты пластиком. Об сообщается в декларации, принятой по итогам саммита в Нью-Дели.
Уточняется, что юридически обязывающий документ для всех мировых государств касается и защиты от загрязнения пластиковыми отходами морской среды.

Завершить работу над документом планируется к концу 2024 года. 

Ранее сообщалось, что лидеры «Большой двадцатки» анонсировали создание рабочей группы, которая зайдётся защитой прав женщин. Кроме того, в ходе саммита премьер-министр Индии заявил о старте работы Всемирного биотопливного альянса, целью которого будет защита окружающей среды от загрязнения выхлопами.

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