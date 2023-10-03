«Бесконечная война»: Стало известно, что затеяли США на Украине

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Соединенные Штаты превратили конфликт на Украине в бесконечную войну, об этом пишет Fox News.
«Украина официально стала новой бесконечной войной Америки», - прокомментировали ситуацию в FN.
По словам журналистов, нынешний американский лидер Джо Байден продолжает политику, которую проводили его предшественники в Афганистане и Ираке.
При этом, ранее американское издание The New York Times заявило, что российская армия разработала успешную тактику, которая позволяет сдерживать контрнаступление ВСУ. Журналисты эту тактику российской армии окрестили «тактика эластичной обороны».
Читайте также:
Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое
Соскин: Отсутствие военно-промышленного комплекса погубит Украину
Генерал Салюков: ВС России впервые применили для Т-90М снаряды «Тельник» в СВО
Евгения Парфентьева