«Беженцы на велосипедах»: в чем Финляндия обвинила Россию и как передумала закрывать КПП

Финляндия передумала вводить меры по ужесточению ограничений на границе с Россией. Прежде власти страны сообщили, что границу пересекает большой поток мигрантов, которые выезжают из России без соответствующих документов. Редакция «Радио 1» расскажет, как на заявления финской стороны отреагировала Москва, и почему Хельсинки отказался от идеи закрытия границ.