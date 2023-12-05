«Безоговорочная капитуляция»: в США раскрыли, как может спастись Украина

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Украина потеряет еще больше территорий, если откажется полностью капитулировать. Так считает американский журналист Клейтон Моррис.
«Для Украины все может стать намного хуже. Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю», - сказал Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.
Он также задался вопросом, что станет, когда Польша решить забрать земли, которые захочет. Морис уверен, что в таком случае Украина и вовсе перестанет существовать как государство.
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Элина Позднякова