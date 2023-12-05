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«Безоговорочная капитуляция»: в США раскрыли, как может спастись Украина

Журналист Моррис: Украина исчезнет, если безоговорочно не капитулирует
05 декабря 2023, 16:48
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украина потеряет еще больше территорий, если откажется полностью капитулировать. Так считает американский журналист Клейтон Моррис.
«Для Украины все может стать намного хуже. Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю», - сказал Моррис в эфире Youtube-канала Redacted.

Он также задался вопросом, что станет, когда Польша решить забрать земли, которые захочет. Морис уверен, что в таком случае Украина и вовсе перестанет существовать как государство.


По словам журналиста, украинские власти совершили грубую ошибку, когда отказались от Минских соглашений. Теперь же, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будет чувствовать себя Украина, которая может потерять все.

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Депутат Белик: «США — государство, фактически поддерживающее террористов»
05 декабря 2023, 17:01

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что призыв генерала армии США Марка Милли к украинцам «резать горло» каждому россиянину вновь показывает, что Штаты поддерживают террористов.
«США — государство, фактически поддерживающее террористов. Марк Милли, по сути, главком американской армии, без малейшей рефлексии, без угрызений совести, не боясь публичной огласки, науськивал украинских военных совершать террористические акты на территории России», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

Кроме того, подобные заявления американского генерала лишний раз подчёркивают неверие в победу украинской армии, считает депутат.

В то же время в западной прессе уже появляются сообщения о том, что украинский кризис следует урегулировать за столом переговоров. Однако, считает политолог Денис Денисов, такие высказывания могут быть и ловушкой для России.

«Появляется логический сценарий, связанный с переговорами, с попыткой урегулировать конфликт за круглыми столами. Но здесь есть целый ряд нюансов. Было бы наивно полагать, что всё резко изменилось и теперь и Украина, и её западные партнёры готовы к ведению честных переговоров, которые базировались бы на компромиссах или на попытке учесть все мнения и позиции сторон», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Денисов.

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Welt: Зеленский забыл обещание, что будет президентом лишь один срок
05 декабря 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава Украины Владимир Зеленский забыл о своем обещании о том, что баллотироваться на второй президентский срок он не будет. Об этом пишет Welt.
Авторы статьи напомнили, что ситуация вокруг украинского лидера складывается неспокойная. Речь идет о конфликте президента и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Накануне оппонентом Зеленского также стал мэр Киева Виталий Кличко. Агентство сообщает, что прежде Зеленский говорил о том, что занимать пост главы государства намерен лишь один срок, однако свое обещание он забыл. В статье также говорится, что президент Украины не войдет в историю как политик, победивший Россию. 
 
Издание также сообщает, что стимулов к ведению переговоров с Россией у Зеленского будет мало, и территории, которые являются предметом спора, останутся за РФ. 

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Кипр запретил операции с рублём
Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублём
05 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/SSV-Photo

Правительство Республики Кипр предписало всем банкам острова прекратит операции с российским рублем. Об этом пишет издание Politis.
По информации агентства, данная мера была введена властями страны из-за того, что прежде было обнародовано журналистское расследование, которое установило, что на Кипре были  зафиксированы неоднократные нарушения санкционного режима в отношении РФ.

Прежде на территории республики перестали работать карты китайской платежной системы. Также в ноябре был опубликован обзор одного из крупных банков, который оценил влияние связей России и Кипра на экономику республики. Специалисты заявили, что республика зависит от депозита россиян, что может нанести вред стране и ее экономике. 

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Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Ушаков: Во время поездки в ОАЭ Путин обсудит вопросы двусторонней торговли
05 декабря 2023, 16:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита 6 декабря в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты обсудит с главами этих государств вопросы двусторонней торговли. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет уже вторая их встреча в нынешнем году. Главы государств предметно обсудят вопросы двустороннего торгового сотрудничества, которое сейчас находится на подъеме, сказал представитель Кремля. Он также добавил, что ОАЭ в настоящее время являются основным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В Саудовской Аравии будут обсуждаться вопросы взаимодействия двух стран в сфере энергетики, в том числе в рамках ОПЕК .

Также Юрий Ушаков сообщил, что в планах Путина обсуждение с лидерами арабских государств региональных конфликтов. Помимо палестино-израильского конфликта, будет затронута также и спецоперация на Украине. Ушаков  подчеркнул, что это обсуждение не будет иметь никакого отношения к встрече в Джидде, когда в августе нынешнего года в этом саудовском городе состоялись консультации по урегулированию украинского кризиса.

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#переговоры
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В Кремле прокомментировали степень готовности России к переговорам по Украине
Песков: Россия готова к мирным переговорам с Украиной
05 декабря 2023, 16:01

Фото: сайт Кремля

Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом. Российская сторона предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим, а не военным путем.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента RTVI. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что главным для Москвы является достижение своих целей и, безусловно, добиваться их было бы предпочтительно средствами дипломатии.

Представитель Кремля также напомнил о прерванном ранее переговорном процессе. Дмитрий Песков подчеркнул, что представители украинской стороны сами признавали, что это было сделано по указке Великобритании. А потом в Киеве переговоры с Россией были запрещены законодательно. Так что ситуация для всех вполне очевидная, заключил пресс-секретарь президента.

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Бразилия направила свои войска к границе с Венесуэлой
05 декабря 2023, 15:40

Фото: istockphoto/rarrarorro

Власти Бразилии направили дополнительные воинские подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной. Причиной таких действий стала возрастающая напряженность между двумя государствами из-за территориальных разногласий.
Хотя бразильское правительство считает маловероятным вооруженный конфликт между Гайаной и Венесуэлой, вооруженные силы на всякий случай подготовились к такому развитию событий, передает G1. Дополнительные отряды военных и боевая техника прибыли к границе, но приказа о начале военной операции они не получали. Речь идет только о приведении частей в состояние боевой готовности.

Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

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#бразилия
#золото
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Законопроект о признании Азовского моря внутренним водоёмом РФ внесен В Госдуму
05 декабря 2023, 14:27

Фото: istockphoto/Tat'yana Andreyeva

Азовское море получит статус внутреннего водоёма Российской Федерации. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Парламентарий уточнил, что на Азовское море больше не будут распространяться нормы и принципы международного законодательства, так как оно станет исключительно внутренним водоёмом Российской Федерации. Он также подчеркнул, что восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила статус прибрежного государства.

По словам Шеремета, профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект, а депутаты постараются принять документ еще в этом году. Азовское море стало внутренним морем после вхождения в состав РФ в 2022 году Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Ранее это море считалось внутренними водами России и Украины.

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Кремль раскрыл детали поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Песков о визите Путина в Эр-Рияд и ОАЭ: нефтяной рынок всегда на повестке дня
05 декабря 2023, 13:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что глава государства в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование. Песков подчеркнул, что вопросы нефтяной сферы всегда будут на повестке дня.

Напомним, вчера, 4 декабря, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Отмечается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными.

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#нефть
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Финляндия начала расследовать возможную поставку дронов в Россию
Таможня Финляндии расследует, как в РФ могли попасть дроны на 2 млн евро
05 декабря 2023, 13:39

Фото: istock / naumoid

Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в РФ товаров, которые попадают под санкции Европейского союза. Сюда входят также 3500 беспилотных летательных аппаратов на сумму более 2 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз финской таможни.

«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. <…> По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России», — передает издание информацию
Ведомство сообщает, что 2 финские компании занимались поставкой беспилотников и электроники в третьи страны, где их потом доставляли в пункт назначения транзитом через РФ. В таможне предполагают, что на самом деле товары поставлялись именно в Россию.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует разместить у себя военный контингент США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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