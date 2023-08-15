Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья

Фото: Фотобанк МО
В Единый день голосования на каждом подмосковном избирательном участке будет присутствовать сотрудник полиции. Цель – обеспечить общественный порядок, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. В регионе разработана специальная памятка с подробным перечнем обязанностей полицейских в дни голосования.
Также в этом году в Московской области дополнительно будет использована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она обеспечит мониторинг территорий, прилегающих к избирательным участкам. Ранее сообщалось, что все избирательные участки региона будут оснащены системой видеофиксации.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
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Лора Луганская