«Беззастенчивая ложь»: Американских чиновников уличили во вранье о России

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Соединенные Штаты Америки нагло лгут о пытках, которые российские военные, якобы, учиняют над мирными жителями Украины, об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.
«Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии.
Так в посольстве отреагировали на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби в интервью для Fox News. Там представитель американского правительства заявил, что военнослужащие российской армии казнят и пытают мирных жителей. В российском посольстве эти слова назвали бездоказательными и циничными.
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Евгения Парфентьева