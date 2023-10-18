Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможной операции в Газе

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Германия перебросила свои элитные войска на Кипр для возможного привлечения военных к освобождению заложников из сектора Газа, сообщает Bild со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Федеральное правительство готовится ко всем сценариям на Ближнем Востоке. Чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать немецких граждан под военной охраной, был переброшен военный спецназ», - прокомментировали ситуацию в издании.
В настоящий момент на Кипре находятся элитные немецкие войска, которые специализируются именно на освобождении заложников из плена.
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Евгения Парфентьева