Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов проголосовал на избирательном участке в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвящённом выборам в Подмосковье.