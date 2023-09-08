Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки

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ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Сообщается, что ООН выдвинуло предложение РФ выйти на соглашение на основе страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов.
По информации издания, реализация этих пунктов приведет к «выполнению всех требований» РФ.
Напомним, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна.
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По информации издания, реализация этих пунктов приведет к «выполнению всех требований» РФ.
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Екатерина Коршунова