BILD: Путин в начале СВО требовал от Шольца и Макрона признать Крым территорией РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на девятый день СВО потребовал от своих коллег Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, чтобы они признали Крым территорией России, а также независимость Донбасса. Такие данные приводит издание BILD, ссылаясь на расшифровки переговоров Шольца и Макрона.
Таким образом, согласно материалу, канцлер Германии утверждает, что Путин в самом начале спецоперации рассказывал ему о демилитаризации и денацификации Украины.
Он также отметил, что российский лидер не затрагивал темы санкций и не имел претензий по поводу них. По словам Шольца, Путин изначально был готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, однако без участия Зеленского и прекращения огня.
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«Он просил меня о том, чтобы Крым был признан частью России. И о независимости этих "республик" ("ЛНР" и "ДНР" - ред). Ничего нового, если говорить прямо», — сказал Шольц.
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Элина Позднякова