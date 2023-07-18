Bild раскрыла, сколько тратит глава МИД ФРГ Бербок на стилиста в день

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Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит примерно €9 тысяч ежедневно на услуги стилиста.
Немецкая газета Bild сообщает, что в прошлом году министр иностранных дел Анналена Бербок стала самым дорогим министром в кабинете. На неё израсходовали €136 тысяч. Она платила своему визажисту фиксированную ставку €8925, учитывая НДС, за рабочий день.
Лишь за первое полугодие с 1 января по 20 июня 2023 года на стилистов, визажистов, косметологов и фотографов федеральные министерства потратили около €0,5 млн.
Конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер назвал такие расходы «юридически сомнительными» и «политически безобразными». По его мнению, госслужащим нужно не на внешности зацикливаться, а уделять побольше внимания форме и содержанию своего общения в работе со СМИ.
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Лишь за первое полугодие с 1 января по 20 июня 2023 года на стилистов, визажистов, косметологов и фотографов федеральные министерства потратили около €0,5 млн.
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Мария Фирсова