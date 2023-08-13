Bild: Rheinmetall до конца 2023 года поставит Киеву новый разведывательный беспилотник Luna NG

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ещё до конца нынешнего года поставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) новый современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом пишет германское издание Bild am Sonntag.
По информации газеты, в комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.
LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.
LUNA NG – это легкий беспилотник самолетного типа, который может провести в полете 12 часов и удалиться на расстояние свыше 100 км. Это модернизированная версия Luna X-2000, который состоял на вооружении германского Бундесвера с начала 2000-х годов.
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Артем Путинцев