Bild: США и Германия намерены склонить Зеленского к переговорам с Россией

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Германия и США намерены склонить Украину к переговорам с Россией. Вашингтонская и берлинская администрация будут это делать не напрямую, а поставляя лишь то количество оружия, которое лишь даст возможность удерживать нынешний фронт.
В материале также говорится о том, что у союзников Киева есть и план Б. Вашингтон и Берлин устроил бы в виде альтернативы переговоров вариант с замороженным конфликтом, без соглашения между сторонами, сообщил источник в правительственных кругах Германии.
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Александр Бойцов