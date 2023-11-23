Радио1
Главная / Новости / Политика/ Bild: В Германии проходят обыски по делу о государственном перевороте

Bild: В Германии проходят обыски по делу о государственном перевороте

23 ноября 2023, 13:39
Фото: istockphoto/picturesd

Фото: istockphoto/picturesd

Немецкая полиция проводит обыски в восьми федеральных землях в рамках расследования дела о готовившемся в Германии государственном перевороте. Несколько подозреваемых задержаны.

По сообщению издания Bild, в масштабных операциях против «рейхсбюргеров» («граждан Рейха») задействованы около 280 сотрудников различных экстренных служб. В прошлом году расследование против участников правоэкстремистского движения «Граждане Рейха» закончилось арестом 25 человек. На этот раз задержаны 20 фигурантов, обвиняемых в подготовке к совершению государственного переворота.

«Граждане Рейха» — это люди, не признающие Федеративную Республику Германия и демократические структуры государства. В 2022 году немецкое Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило о том, что в Германии около 23 тысяч человек придерживаются этой идеологии.

Читайте также:

Германия может перестать отправлять на Украину вооружение из-за заморозки бюджета

Минфин ФРГ предупредил о последствиях изъятия судом €60 млрд

В Германии раскрыли траты канцлера Шольца на услуги парикмахеров и визажистов
#человек
#германия
#расследование
#люди
#полиция
#движение
Читайте нас в
В Ереване опровергли желание Армении выйти из ОДКБ
МИД Армении: вопросов о выводе российской базы и выходе из ОДКБ нет в повестке
23 ноября 2023, 14:46

Фото: iStock/irgit

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в настоящее время страна не рассматривает вопрос о выходе из ОДКБ, приводит его слова издание РИА Новости.
По его словам, на повестке также не стоит вопрос о выводе из Армении российской военной базы. 
 
Прежде премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения не готовит почву для выхода из соглашения. Однако весной текущего года Пашинян неоднократно критиковал организацию и говорил о том, что Армения выйдет из ОДКБ, как только посчитает ее «недееспособной».   
 
Тем временем в Минске стартовал саммит, в котором приняли участие лидеры стран ОДКБ, однако Никол Пашинян на мероприятие не прибыл. Ранее он сообщал, что участвовать в саммитах объединения не намерен.  

Читайте также:

Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ

Главы МИД ОДКБ согласовали общие подходы к безопасности Евразийского региона

Спикер парламента Армении Симонян не планирует ехать на заседание ОДКБ


 
#соглашения
#мид
#заседание
#саммит
#армения
#путин
Читайте нас в
Политолог Блохин назвал «латанием дыр» «защиту» США свободы слова на Украине
23 ноября 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что программа США по «защите» свободы мнений на Украине является просто «косметическим латанием дыр», замыливанием реальных проблем в стране.
Он также отметил, что такая программа, наоборот, направлена на подавление инакомыслия на Украине.

«Это некая дополнительная «прививка», чтобы всех инакомыслящих, которые выступают за прекращение конфликта, за нормализацию отношений, полностью нивелировать. Я думаю, что именно в таком духе это финансовое вливание будет осуществлено. Это небольшие деньги, это некое косметическое латание дыр», — поделился мнением в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США проспонсирует проект по «защите» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине.

Читайте также:

США поспособствует «защите» свободы выражения мнений на Украине

В сенате США признали отчаянное положение Украины

Германия может перестать отправлять на Украину вооружение из-за заморозки бюджета
#сша
#проект
#украина
#политика
Читайте нас в
Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для Европы
Песков: Россия не представляет угрозы для европейских стран
23 ноября 2023, 14:36

Фото: сайт Кремля

Россия не представляет угрозы для Европы, однако Европа представляет угрозу для России, так как состоит в НАТО и двигается всей мощью к границам РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
По его словам, Россия не является угрозой для Европы, а как раз наоборот.

«И Европа, будучи подконтрольным США континентом - я имею в ввиду ЕС - именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу и именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», - считает Песков.
 
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

Читайте также:

Песков заявил, что вооружение НАТО не изменит ход СВО

Песков прокомментировал помилование сатаниста-каннибала Оголобяка за участие в СВО

Песков назвал жизнь летчика-предателя Беленко лишенной счастья
#россия
#европа
#жизнь
#страны
#вооружение
#чехия
#ес
#нато
#песков
Читайте нас в
В Израиле рассказали, во сколько обойдется конфликт в секторе Газа
Bloomberg: Конфликт в секторе Газа обойдется Израилю в 48 миллиардов долларов
23 ноября 2023, 14:20

Фото: istock / e-crow

Конфликт между Израилем и Палестиной обойдется израильскому бюджету в 2023-2024 годах в 48 миллиардов долларов, при том, что Соединенные Штаты Америки смогут покрыть примерно треть расходов Тель-Авива. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на израильскую финансовую консалтинговую фирму Leader Capital Markets.

«Война, которая по подсчетам министерства финансов, обходится экономике на сумму примерно 270 миллионов долларов каждый день, будет стоить бюджету примерно 180 миллиардов шекелей (48 миллиардов долларов) в 2023-2024 годах», — сообщает агентство.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в ООН рассказали о ситуации в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

В Израиле озвучили сроки начала освобождения заложников из Газы

Путин рассказал, сколько человек попросили об эвакуации из сектора Газа

Эрдоган сообщил, что получал сигналы о необходимости ликвидировать Нетаньяху
#операция
#конфликт
#армия
#война
#министр
#израиль
#сектор газа
Читайте нас в
США поспособствует «защите» свободы выражения мнений на Украине
23 ноября 2023, 14:10

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США проспонсирует проект по «защите» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине.
Отмечается, что на эти цели будет направлено $987 тыс., а сама программа будет длиться около двух лет.

«Цель проекта — укрепить способность украинского гражданского общества защищать свободу выражения мнений в военное время, обеспечить выполнение Украиной своих международных обязательств в том, что касается свободы выражения мнений и укрепление ею своего законодательства в области защиты свободы слова на перспективу своего послевоенного будущего», — приводит RT текст соответствующего документа.

Тем временем, в бюджет Украины привлекли около $400 млн бюджетной помощи. Отмечается, что средства были привлечены под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. Как передают argumenti.ru, деньги намереваются направить на выплаты медицинским работникам и пенсионерам.

Читайте также:

В сенате США признали отчаянное положение Украины

Германия может перестать отправлять на Украину вооружение из-за заморозки бюджета

На Западе предрекли ускорение поражения Украины
#сша
#деньги
#бюджет
#украина
#политика
Читайте нас в
В сенате США признали отчаянное положение Украины
Американский сенатор Кардин признал отчаянное положение Украины
23 ноября 2023, 13:15

Фото: iStock/JARAMA

Украина находится в отчаянном положении, и ей немедленно нужна помощь США. Об этом глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин, передает журнал New Yorker.
«Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно», - заявил Кардин. 

Он также отметил важность оказания помощи и Израилю, однако подчеркнул, что для Киева вовремя оказанная помощь гораздо важнее. Кардин объяснил, что Израиль имеет возможность себя защищать.

Ранее французский бывший дипломат Жерар Аро предсказал, что из-за внутренних проблем Запад может прекратить поддерживать Украину, что ускорит её поражение.

По его словам, экономические трудности и инфляция в европейских странах обусловлены помощью, оказываемой Киеву. Параллельно он отметил ухудшение ситуации на военном поле в пользу России. Аро подчеркнул, что Украина продолжает свои боевые действия благодаря финансовой поддержке Европы и военной помощи США.

Читайте также:

Уехавшие в ЕС украинцы могут никогда не вернуться на родину

Германия может перестать отправлять на Украину вооружение из-за заморозки бюджета

Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту
#сша
#помощь
#израиль
#украина
#вооружение
#дипломат
#запад
Читайте нас в
Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ
23 ноября 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. В столице Белоруссии он примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В предыдущий раз российский лидер посещал Минск с рабочим визитом 11 месяцев назад. На этот раз он будет участвовать в заседании Совета безопасности ОДКБ, который пройдет здесь в четверг, 23 ноября, во Дворце независимости, передает ТАСС. Кроме российского и белорусского президентов, в саммите будут участвовать также главы Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Из шести лидеров стран, входящих в ОДКБ, не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В повестке встречи глав государств будут вопросы взаимодействия участников ОДКБ, в том числе в том, что касается совершенствования систем коллективной безопасности, а также международные проблемы.

Читайте также:

Путин назвал сроки достижения Россией углеродной нейтральности

Путин: Россия обсудит в БРИКС палестино-израильский конфликт

СМИ разрешат опубликовать речь Путина с саммита БРИКС, заявили в Кремле
#лидер
#саммит
#владимир путин
#президент
#белоруссия
Читайте нас в
Уехавшие в ЕС украинцы могут никогда не вернуться на родину
FT: в Киеве опасаются, что уехавшие в ЕС украинцы не вернутся на родину
23 ноября 2023, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве опасаются, что уехавшие в Европу украинцы уже никогда не вернутся на родину. Об этом в интервью журналисту издания Financial Times рассказали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов.
«Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», - пишет журналист.

По информации издания, сейчас в странах Европы находится от 5 до 6 млн граждан Украины. При этом один из членов НКО предположил, что порядка 7 млн украинцев начнут в Европе новую жизнь и уже не вернутся на Украину.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что за последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона человек, сейчас там проживает не более 19 мл жителей.

Читайте также:

Украинцы начали массово покидать свои города

Генпрокуратура Украины обнародовала данные о дезертирах из ВСУ

Украинские молодые мужчины массово бегут из страны
#украина
#страны
#человек
#министр
#население
#мужчины
#нко
Читайте нас в
Путин назвал сроки достижения Россией углеродной нейтральности
Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности не позднее 2060 года
23 ноября 2023, 11:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20, назвал сроки достижения Россией углеродной нейтральности. По его словам, это произойдет не позднее 2060 года.
Российский лидер подчеркнул, что РФ является активным участником общепланетарных усилий по борьбе с неблагоприятными климатическими изменениями. Поэтому страна планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, а, возможно, и ранее. Путин также добавил, что с этой целью используется весь доступный и доказавший свою эффективность инструментарий для снижения вредных выбросов и уменьшения парникового эффекта.

Для решения этой этой задачи в России активно используются гидроэнергетика, мирный атом, наращивание поглощающих свойств лесов и зеленого пояса городов, а также не вредящие экологии технологии и процессы во всех сферах экономики и народного хозяйства.

Читайте также:

Шольц заявил, что призвал Путина закончить СВО на Украине во время саммита G20

Путин: мы должны подумать о прекращении трагедии военных действий

Путин прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной
#технологии
#лидер
#путин
#рф
#саммит
Читайте нас в
Достижения.рф