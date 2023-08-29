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Депутат немецкого бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно выступающая с критикой военной помощи киевскому режиму и выступающая за отмену антироссийских санкций, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии.
Примечательно, что министр финансов страны Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия, СвДП), глава министерства иностранных дел Анналена Бербок («Зеленые»), канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») заняли всего лишь 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места соответственно.
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Александр Бойцов