Биржевая цена бензина АИ-92 продолжает бить рекорды

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Уже четвертый торговый день подряд биржевая цена на бензин марки АИ-92 обновляет свой исторический максимум. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи его стоимость составила 59,551 тысячи рублей за тонну.
За последний месяц бензин марки АИ-92 подорожал на 9,5%, или на 5 123 рубля за тонну. Аналитики связывают рост цен на топливо с повышением спроса на внутреннем рынке. Кроме того, следует принять во внимание ограничение экспорта бензина, вызванное введением дополнительных пошлин. Также на ценообразование влияет высокая стоимость нефти на мировом рынке.
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Александр Бойцов