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Бывший агент ЦРУ Джонсон: В планах США ликвидация Зеленского и обвинение в этом России

05 августа 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Соединенных Штатах уже давно готов план ликвидации Зеленского с последующим обвинением в этом России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью для YouTube-канала Dialogue Works он рассказал, что править Зеленскому осталось совсем недолго, дни его буквально сочтены. И дело, по-видимому, в том, что Белый дом совершенно утратил над ним контроль. По словам Джонсона, ситуация напоминает ту, когда хвост виляет собакой.

Экс-аналитик уверен, что Запад попытается убрать Зеленского тем или иным способом и свалить вину на Москву, чтобы не брать на себя ответственность. Конечно, убийство неугодных политиков является несомненным коньком американских спецслужб. Даже своих собственных президентов случалось убирать. Однако устранение Зеленского может породить еще больший хаос по сравнению с текущей ситуацией, заключил бывший агент.

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#интервью
#запад
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Президент Словакии разрешила воевать на стороне ВСУ девяти своим гражданам
05 августа 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Словакии Зузана Чапутова позволила девяти своим гражданам вступить в ряды украинских военных для ведения боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщил руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей.
За всё время проведения СВО Россией, Чапутова внесла 35 решений, из которых 26 отказывающих и 9 разрешающих участие в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, уточняется, что словаки могут участвовать в боевых действиях на стороне другого государства только с разрешения президента страны.

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#словакия
#украина
#сво
#военные
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Прокуратура США предложила ввести для Трампа ограничения на посты в соцсетях о выборах
05 августа 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американская прокуратура предложила ввести ограничения на публикацию бывшим президентом США Дональдом Трампом различной информации в соцсетях. Об этом сообщается в ходатайстве Прокуратуры США.
Госструктура, пересматривая итоги президентских выборов 2020 года, предложила ввести запрет на некоторые темы, о которых экс-президенту нельзя писать. Если в общем доступе появятся, например, стенограммы заседаний большого суда, это может негативно отразиться судебном процессе.

В тексте ходатайства прокуратуры указано, что Трамп уже неоднократно высказывался в СМИ о действиях судей, прокуроров и иных лиц, которые вменяли ему юридические претензии.

Кроме того, Прокуратура США обратила внимание на один из последних постов Трампа, где он говорит: «Если вы идёте за мной, я приду за вами!». В пресс-службе бывшего президента назвали эту запись «политическим высказыванием».

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#сша
#дональд трамп
#прокуратура
#ограничения
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Министры иностранных дел Турции и Украины провели переговоры о зерновой сделке
05 августа 2023, 18:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр украинского ведомства Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры о планах по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.
Во время разговора, представители ведомств обсудили план действий для восстановления черноморской зерновой сделки.

Ранее, 17 июля, сообщалось о завершении действия зерновой инициативы. Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с африканскими коллегами о безвозмездной передаче российского зерна. После этого в Египте приняли партию российского зерна.

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#турция
#украина
#россия
#зерновая сделка
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Истребитель ВКС РФ экстренно поднялся в воздух из-за обнаруженного над Черным морем беспилотника США
05 августа 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Milous

Российский истребитель Су-30 был экстренно поднят в воздух после обнаружения над акваторией Черного моря американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper, двигавшегося в сторону государственной границы РФ.
Самолет полетел в сторону дрона с целью недопущения нарушения им границы. При приближении к цели экипаж  истребителя подтвердил идентификацию БПЛА, ранее произведенную российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря.

По сообщению Национального центра управления обороной Российской Федерации, при приближении российского истребителя разведывательный беспилотник иностранного государства выполнил разворот от государственной границы РФ. Самолет ВКС России благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было.

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#самолет
#аэродром
#беспилотник
#бпла
#вкс
#нарушения
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В Саудовской Аравии началась встреча государств для решения конфликта на Украине
05 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/Ayman Hussain

В Джидде в Саудовской Аравии начались переговоры по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что в мероприятии принимают участие представители более 30 государств. В течение двух дней они примут необходимые решения о вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Россия не была приглашена на переговоры. Однако Саудовская Аравия пообещала проинформировать Кремль об итогах встречи. А вот украинская сторона будет присутствовать на мероприятии, туда отправился глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

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#встреча
#россия
#украина
#конфликт
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Военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО»
05 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/alekseystemmer

Российские военные учения в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО». Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич в статье для издания InfoBRICS.
Учения «Океанский щит – 2023» показали, что НАТО не может контролировать море. А альянс, в свою очередь, «пошутил» о том, что Балтийское море – «озеро НАТО», совершенно забыв о том, что по нему проходят российские границы. Москва поспешила поставить стран-участниц НАТО на место.

Кроме того, Боснич отметил, что проведение военных учений Россией – обычная практика в ответ на агрессивные действия НАТО.  

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#нато
#россия
#военные учения
#море
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The Telegraph: Киев рискует лишиться ключевых союзников из-за Зеленского
05 августа 2023, 13:05

РИА Новости/Стрингер

Украина рискует лишиться ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за странных политических и военных ходов президента Зеленского. Такое мнение высказал обозреватель издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.
В своей публикации он отметил, что на фоне провала украинского контрнаступления Зеленский позволил себе истеричные выпады в сторону союзников, помощь которых показалась ему недостаточной. Кроме того, он санкционировал нападение украинских беспилотников на Москву, что только добавило западным политикам нервозности. Журналист отметил, что последние недели выдались для киевского правительства крайне неспокойными.

Контрнаступление ВСУ явно терпит неудачу: украинцам даже не удалось прорвать российскую оборону, не говоря уже о том, чтобы потеснить войска армии РФ на какие-то значительные расстояния. Понять недовольство киевской верхушки можно, но Украина играет с огнем. Как бы они ни были раздражены, они рискуют потерять своих союзников, заключил обозреватель.

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Минтранс Подмосковья: ДТП в Коломне будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии
05 августа 2023, 12:42

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Сегодня ночью на ул. Октябрьской революции в Коломне водитель наехал на пешеходов, которые переходил проезжую часть вне перехода. В результате чего один пешеход погиб и один ранен.

В Минтрансе Подмосковья отметили, наличие  дорожного фактора будет определено по результатам работы следствия.

На расстоянии 150 метров от места ДТП оборудован регулируемый пешеходный переход. Освещение на участке есть. 

Также, в ведомстве добавили, что ДТП будет рассмотрено в рамках еженедельной комиссии с участием Госавтоинспекции и муниципалитета. По результатам рассмотрения будут приняты оперативные меры для избежания повторных ДТП на данном участке дороги.

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#подмосковье
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Украина не имеет возможностей для восполнения запасов ядерного арсенала
05 августа 2023, 12:10

Фото: iStock/Gerasimov174

Украина уже не сможет восстановить ядерный арсенал, который был до СВО. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, его слова приводит в своём Telegram-канале издание «Страна.ua»
Он сообщил, что Украина вряд ли сможет восстановить свой арсенал, поскольку это очень сложно как с точки зрения политики, так и со стороны технологий.

Кроме того, Данилов уточнил, что есть страны, которых оружием снабжает НАТО. Однако пока неизвестно, будет ли это работать в отношении Украины.

Ранее, в апреле этого года, бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина способна за несколько месяцев создать новое ядерное оружие.

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#ядерное оружие
#украина
#вооружение
#сво
#нато
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