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Экс-аналитик уверен, что Запад попытается убрать Зеленского тем или иным способом и свалить вину на Москву, чтобы не брать на себя ответственность. Конечно, убийство неугодных политиков является несомненным коньком американских спецслужб. Даже своих собственных президентов случалось убирать. Однако устранение Зеленского может породить еще больший хаос по сравнению с текущей ситуацией, заключил бывший агент.
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