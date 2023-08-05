Бывший агент ЦРУ Джонсон: В планах США ликвидация Зеленского и обвинение в этом России

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр украинского ведомства Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры о планах по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора, представители ведомств обсудили план действий для восстановления черноморской зерновой сделки.Ранее, 17 июля, сообщалось о завершении действия зерновой инициативы. Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с африканскими коллегами о безвозмездной передаче российского зерна. После этого в Египте приняли партию российского зерна.Захарова: Посольство США можетБоррель считает, чтоПутин заявил Эрдогану, что