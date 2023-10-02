Бывший агент ЦРУ напомнил правительству США об их грехах

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Москва вполне естественно реагирует на военные провокации Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Он также напомнил, что США отправляли свои войска в более чем 200 стран, правительства которых были не в курсе прибытия американской армии.
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Евгения Парфентьева