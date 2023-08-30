Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бывший агент ЦРУ предложил США поддерживать Россию, а не Украину

Бывший агент ЦРУ предложил США поддерживать Россию, а не Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: США напрасно тратят миллионы на помощь Украине
30 августа 2023, 07:54

Фото: iStock/Im Yeongsik

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон завил, что руководство США тратит огромные суммы на помощь Киеву, но результатов это не приносит. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

С начала спецоперации на территории Украины, власти США направили Киеву больше денег, чем Россия тратит на свой оборонный бюджет, заявил Джонсон.

Он отметил, что США потратили бы меньше средств, если бы спонсировали оборону России. Экс-сотрудник американской разведки подчеркнул, что несмотря на военную и финансовую помощь, Украина не достигла успехов в боевых действиях. Те военные эксперты, которые критикуют российскую армию, намеренно высказываются о якобы слабости российских войск, чтобы подстегнуть Украину к продолжению войны и активному наступлению, заключил эксперт.

Читайте также:

Бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал о ловушке России для ВСУ

РФ проведёт ядерные испытания только в том случае, если первыми это сделают США

Defense News: в ЦРУ уже не надеются, что ВСУ смогут прорвать оборону ВС РФ

#сша
#россия
#эксперт
#военные
#бюджет
#украина
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Немцы убеждены в причастности Киева ко взрывам на «Северных потоках»
Der Spiegel: Власти ФРГ убеждены в причастности Киева ко взрывам «Северных потоков»
30 августа 2023, 16:35

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Немецкие следователи, который ведут расследование взрывов на «Северных потоках», все больше убеждаются в причастности Киева к этому теракту, пишет Der Spiegel.
По предварительной версии следствия, в диверсии участвовала арендованная яхта «Андромеда». На ее борту нашли взрывчатое вещество октоген, его же обнаружили на подорванных трубах. 

Выяснилось, что «Андромеда» была арендована польским туристическим агентством Feeria Lwowa, которое принадлежит жительницы Киева. При этом, в самой Польше ни адреса, ни офиса этого агентства следователи не нашли. В полне возможно, что эта фирма подставная. 

К тому же, по информации СМИ, один из членов экипажа «Андромеды» прямо сейчас служит в ВСУ. При посадке на борт он показал владельцу судна поддельный молдавский паспорт на имя человека, которому сейчас более 60 лет. Матросу же было не больше 30.

Немецкие следователи продолжают свое расследование.

Читайте также:

ТАСС: В Германии заявили, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят США

Spiegel: Источники подтверждают украинский след взрывов на «Северных потоках»

После подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы уйти незамеченными
#следователи
#расследование
#всу
Читайте нас в
Подмосковные избиратели подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ
30 августа 2023, 15:44

Фото: Фотобанк МО

Избиратели Московской области подали больше всего заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании среди жителей российских регионов, где в сентябре пройдут выборы. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.
«На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 899  987 заявок, в «Мобильном избирателе» - 193 329 заявок. Лидером по заявкам является Московская область, где избиратели подали 377 679 заявок. Далее  идут Алтайский край (95 586), Нижегородская (71 633), Свердловская (70 386) и Новосибирская (49 891) области», – сказала глава ЦИК.
Она напомнила, что никакого принуждения к участию в ДЭГ быть не должно, и ЦИК пристально за этим следит. 

Единый день голосования пройдёт 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс избирательных кампаний в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 20 - депутатов законодательных органов власти. Всего будет замещено более 34 тыс мандатов. Впервые ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. 
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

Читайте также:

Подмосковье в ходе выборов примет участие в тестировании проекта «Стоп дубль»

Памфилова объявила о тестовом голосовании на портале ДЭГ

В Московской области стартовало обучение операторов КОИБов
 
 
#выборы
#голосование
#дэг
#едг
#единый день голосования
#цик
#элла памфилова
Читайте нас в
Власти ФРГ обвинили Киев в подрыве «Северных потоков»
Le Figaro: Киев оказался главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках»
30 августа 2023, 15:21

Dragan Mihajlovic

Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках». Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Авторы статьи сообщают, что сотрудники следственных органов, которые занимаются расследованием дела о подрыве «Северных потоков», становятся все больше убеждены, что за атакой стоит Украина.
 
Для подрыва «Северных потоков» было использовано взрывное вещество октоген, следы которого, были обнаружены на борту арендованной яхты, на которой диверсанты подобрались к трубопроводу. Немецкие следователи уверены, что украинский спецназ применил взрывчатое вещество под водой и совершил диверсию. 

Читайте также: 

Орбан: Венгрия сочтет поводом для войны атаку на маршрут импорта газа из России

ТАСС: В Германии заявили, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят США

В Германии заявили об украинском следе в теракте на «Северных потоках»
#следователи
#украина
#сотрудники
#венгрия
#северный поток
Читайте нас в
Африканист Морозов назвал истинные цели США в Африке
Африканист Морозов: США хотят оказывать влияние на страны Африки
30 августа 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов заявил, что заключение Исследовательской службы конгресса США о партнёрстве с Кот-д''''Ивуар является направлением для американских политиков.
Специалист пояснил, что аналитики службы как бы обратили внимание политиков, на какие страны необходимо обратить внимание в Африке.

«США хотели бы влиять не только на политику Кот-д'Ивуара, но и с позиции этой страны оказывать влияние на целый ряд государств Западной Африки, включая тех, которые объявили об экономической независимости. Саммит БРИКС показал, что крупнейшие африканские страны хотят присоединиться к новым экономическим интеграционным объединениям, которые бы вышли из-под американского и европейского влияния», — прокомментировал в беседе с RT Морозов.

По его мнению, число таких стран со временем будет только увеличиваться.

При этом сейчас в Африке ситуация складывается не лучшим образом для западных государств. Так, государственный переворот в Габоне косвенно ударил как по Франции, которая являлась основным партнёром страны, так и по всему коллективному Западу. Как уточняет «Царьград, французская горнодобывающая компания Eramet уже объявила о приостановке операций в Габоне из-за произошедших событий.

Читайте также:

Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране

Американские аналитики назвали Кот-д'Ивуар важным партнёром для США

Такер Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за их веры
#сша
#страны
#африка
#политика
Читайте нас в
Габонский политик рассказал, кто руководил переворотом в стране
Начштаба республиканской гвардии отстранил президента Габона Ондимба от власти
30 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/Yuzu2020

Президент Неопанафриканской организации суверенитета, главный управляющий движения Новая Власть в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо заявил, что действия по отстранению президента Габона возглавил начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема. Об этом пишет РИА Новости.
Нгомо отметил, что на данный момент в стране ожидают следующего заявления от ​военнослужащих, которые ​отстранили президента от власти.

Напомним, сегодня, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.

Также военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.

Читайте также:

Меланшон: Макрон в очередной раз скомпрометировал Францию в Африке

Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности

Военные Габона задержали сына президента страны

#арест
#военные
#политика
#власть
#страны
#мир
#макрон
Читайте нас в
Власти Пскова сообщили об устранении последствий атаки БПЛА на аэропорт
Ведерников сообщил об устранении последствий атаки БПЛА на аэропорт в Пскове
30 августа 2023, 14:32

Фото: iStock/Oselote

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что последствия атаки дронов на аэропорт устранены. Жертв в результате происшествия нет.
По словам главы региона, аэропорт может возобновить работу уже завтра.  

В настоящее время продолжается расследование. Ущерб, причиненный украинской стороной в результате атаки БПЛА, которая была совершена минувшей ночью, устанавливается. Губернатор подчеркнул, что инфраструктура не пострадала, жертв в результате атаки нет.  

Он также добавил, что по окончании следственных мероприятий, аэропорт будет открыт.

Читайте также: 

Кремль: Путину оперативно доносят информацию об атаках БПЛА

БПЛА по аэропорту в Пскове были запущены из Латвии или Эстонии, пишут турецкие СМИ

Аэропорт Пскова временно закрыт



#аэропорт
#губернатор
#бпла
#инфраструктура
#расследование
#ущерб
Читайте нас в
Подмосковье в ходе выборов примет участие в тестировании проекта «Стоп дубль»
30 августа 2023, 14:14

Фото: Мособлизбирком

95% избирательных участков Подмосковья в ходе Единого дня голосования примут участие в апробации обновлённого цифрового сервиса проверки однократности голосования на базе портала госуслуги. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Сервис предназначен для предотвращения неоднократного получения избирателями бюллетеней и проверки членами участковых избиркомов фактов получения бюллетеней на другом избирательном участке, а также для включения избирателя в список участников дистанционного электронного голосования», – говорится в сообщении.  
Подчёркивается, что проект «Стоп дубль» позволит проводить проверку каждого избирателя до получения им бюллетеня.

В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг

Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ  с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
Читайте также:

Памфилова объявила о тестовом голосовании на портале ДЭГ 

В Московской области стартовало обучение операторов КОИБов

Около 11 тыс наблюдателей приняли участие в семинарах Общественной палаты Подмосковья

#мособлизбирком
#голосование
#едг
#единый день голосования
#выборы
#дэг
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Кремле заявили, что эксперты работают над мерами по недопущению атак БПЛА
Песков: Военные эксперты выясняют маршруты полетов дронов в Псковскую область
30 августа 2023, 14:04

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после попытки массированной атаки украинских БПЛА, минувшей ночью, российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению подобных атак в дальнейшем. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Спикер Кремля выразил уверенность, что российским военным экспертам удастся установить маршруты дронов, запущенных украинскими военнослужащими, чтобы предотвратить атаки противника в дальнейшем.  

Песков сообщил, что о массированных атаках незамедлительно докладывается главе государства Владимиру Путину. Он также подчеркнул, что президента оперативно оповещают о событиях в зоне проведения спецоперации на территории Украины. 

Читайте также: 

Кремль: Путину оперативно доносят информацию об атаках БПЛА

Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности

Песков: Расследованием крушения самолета Пригожина занимается только Россия

#россия
#кремль
#маршруты
#песков
Читайте нас в
МИД: Россия ответит США при повторении истории с невыдачей виз журналистам
30 августа 2023, 13:58

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, что Россия серьезно ответит США, если в сентябре повторится ситуация с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
Захарова также отметила, что США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией по размещению штаб-квартиры организации.

Ранее обозреватель «Российской газеты» Олег Капранов столкнулся с отказом в посещении международной выставки потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Журналист получил отказ от организаторов ровно за день до вылета. 

29 августа Капранов и его коллеги получили письмо от организаторов, где было сказано, что российская пресса не сможет посетить выставку. Капранов отметил, что посещал выставку IFA более 10 лет от разных СМИ, и сейчас это закончилось «свинским образом».

Читайте также:

Российских журналистов не пустили на крупнейшую выставку электроники в Берлине

Захарова: Лавров и Фидан 31 августа обсудят график контактов на высшем уровне

Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности
#журналист
#график
#выставки
#лавров
#сша
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф