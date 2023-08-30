Бывший агент ЦРУ предложил США поддерживать Россию, а не Украину

Фото: iStock/Im Yeongsik
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон завил, что руководство США тратит огромные суммы на помощь Киеву, но результатов это не приносит. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он отметил, что США потратили бы меньше средств, если бы спонсировали оборону России. Экс-сотрудник американской разведки подчеркнул, что несмотря на военную и финансовую помощь, Украина не достигла успехов в боевых действиях. Те военные эксперты, которые критикуют российскую армию, намеренно высказываются о якобы слабости российских войск, чтобы подстегнуть Украину к продолжению войны и активному наступлению, заключил эксперт.
Читайте также:
Бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал о ловушке России для ВСУ
РФ проведёт ядерные испытания только в том случае, если первыми это сделают США
Defense News: в ЦРУ уже не надеются, что ВСУ смогут прорвать оборону ВС РФ
Анастасия Крестьянова