Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украина полностью будет зависеть от финансовой поддержки американских инвестиционных компаний. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«В этих сделках, которые Зеленский заключает, он отдает будущее Украины BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs», — сказал военный.
По словам Хо, Украина после завершения конфликта из-за оттока населения и разрушения инфраструктуры будет зависеть как от НАТО, так и от Уолл-стрит, включая американские финансовые организации и банки. Кроме того, Киеву придется отдавать то, что сейчас они получают от Запада.
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Диана Аванесян