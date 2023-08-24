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Бывший американский морпех Мэтью Хо считает, что Зеленский продает Украину

Экс-морпех Мэтью Хо: Зеленский отдает будущее Украины банкам США
24 августа 2023, 23:14

Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо заявил, что после окончания вооруженного конфликта Украина полностью будет зависеть от финансовой поддержки американских инвестиционных компаний. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«В этих сделках, которые Зеленский заключает, он отдает будущее Украины BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs», — сказал военный.

По словам Хо, Украина после завершения конфликта из-за оттока населения и разрушения инфраструктуры будет зависеть как от НАТО, так и от Уолл-стрит, включая американские финансовые организации и банки. Кроме того, Киеву придется отдавать то, что сейчас они получают от Запада.

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Трамп заявил, что 25 августа сдастся властям
Трамп сообщил, что 25 августа явится в тюрьму в Джорджии для сдачи властям
24 августа 2023, 22:38

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск 25 августа) явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, в отношении бывшего американского лидера возбуждено дело о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит пожизненный срок. 

Прежде, американское издание CNN сообщало, что власти США ожидают добровольной сдачи Трампа. Отмечается, что политику выдано предписание о явке в тюрьму. ​

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#конфликт
#трамп
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Активы РФ будут заморожены до возмещения ущерба Украине
Белый дом: Активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине
24 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/rarrarorro

Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за «причинённый ущерб». Об заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе встречи с европейскими коллегами, советник американского лидера заявил, что российские активы будут оставаться замороженными, пока государство в полной мере не возместит Украине ущерб, который был причинен в ходе военных действий. 

Соответствующее заявление Салливана размещено на официальном сайте Белого дома. 

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В ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты
Политик из США Барака: В ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты
24 августа 2023, 21:40

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский политик Аджаму Барака заявил, что в ЦРУ и Пентагоне до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на провал. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
Политик отметил, что США побудили Украину к отказу от Минских соглашений.

Заранее зная о том, что Украина не одержит победу в конфликте, спецслужбы подтолкнули к нему. По его словам, США в настоящее время называют украинскую стратегию причиной неудач ВСУ на линии фронта. Барака добавил, что в конфликте, Украине не удастся победить военным путем. 

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«Не всегда всё доходит»: Путин поручил Сальдо контролировать выплаты семьям погибших на Каховской ГЭС
Путин поручил Сальдо проконтролировать выплаты для семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС
24 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/Bilanol

Необходимо обеспечить контроль за выплатами семьям погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с врио главой Херсонской области Владимиром Сальдо.
Он добавил, что деньги должны дойти до каждой семьи, поэтому и нужен усиленный контроль, а то «указов много, а не всегда всё доходит».

Ранее сообщалось, что в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибло более 50 человек, ещё 134 пострадали. Удары украинских военных привели к огромным выбросам воды из водохранилища, что привело к затоплению более 30 населённых пунктов. Расследованием случившегося занимался Следственный комитет РФ и лично его глава Александр Бастрыкин.

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#херсонская область
#чп
#выплаты
#владимир путин
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Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу до Турции
Сальдо предложил Путину возобновить работу парома до Турции для перевозки зерна
24 августа 2023, 20:50

Фото: сайт Кремля

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу до Турции, чтобы транспортировать зерно. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером в Кремле.
Владимир Путин положительно отреагировал на предложение главы региона. 

В ходе переговоров, Сальдо доложил президенту о материальной помощи, которая была выделена жителям Херсонской области, пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС. 

Также, президенту было сообщено о работах по ликвидаций последствий ЧП. 

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#владимир путин
#чп
#херсонская область
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Русофобская политика Финляндии обрекла страну на долгую полярную зиму
24 августа 2023, 20:35

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетил Украину, где Зеленский по устоявшейся привычке выпрашивал у него самолеты. Если решение о поставке истребителей будет принято, это может привести к углублению разрыва с Россией, что отнюдь не пойдет на пользу северной стране.
Если брать в расчет абсолютные цифры, то наибольшие потери от конфликта с Россией понесла Германия. Однако в плане влияния на уровень жизни лидерство в этом антирейтинге будет несомненно у Финляндии, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». Экономическая война с Российской Федерацией поставила крест на промышленной кооперации, привела бизнес в стране Суоми к колоссальным убыткам, обеспечила заметное подорожание энергетических ресурсов, а также заставила многократно повысить расходы на оборону, что отнюдь не способствует процветанию государства.

Разрыв экономических связей с бывшей метрополией превратил районы около российской границы, прежде процветающие и имевшие множественные бонусы от такого соседства, в настоящие задворки Европы. Географический фактор и раньше приводил к тому, что финансовое и экономическое положение России неизменно отражалось на Финляндии. Если у нас был кризис, то и у них тоже был кризис. Экономический подъем в нашей стране приводил к росту экономики северного соседа. Теперь, после добровольного прекращения Финляндией торговых, промышленных, культурных и прочих отношений с Россией, это будет уже совсем другая страна: по-прежнему развитая и привыкшая к хорошей жизни, но географически находящаяся в медвежьем углу и критически зависящая от поддержки из центра. Финляндию во всех смыслах ожидает долгая и суровая полярная зима.

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#германия
#финляндия
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Макгрегор: Польша хочет создать империю, заняв территории Украины и Белоруссии
24 августа 2023, 20:32

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Польские власти мечтают создать империю, расширив своё государство за счёт захвата территорий Белоруссии и Украины. Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что целью Польши является и получение общей границы с Россией, к которой она всегда была враждебно настроена.

Однако, по словам, Макгрегора, эта идея сходит на нет, поскольку сейчас поляки в большей степени заинтересованы огромным количеством украинских мигрантов, поселившихся в их стране. К тому же, они не желают вступать в вооружённый конфликт соседних государств.

«Поляки больше не хотят быть тягловой лошадью Америки», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что после сообщений о гибели Евгения Пригожина Польша стала ещё больше бояться ЧВК «Вагнер». По словам заместителя польского министерства финансов и региональной политики Марцина Хорала, несмотря на отсутствие руководителя, группировка создаёт опасность для страны.

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#польша
#украина
#белоруссия
#россия
#граница
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Путин встретился с Сальдо в Кремле
Путин проводит встречу с врио главы Херсонской области Сальдо
24 августа 2023, 20:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо.
Глава региона доложил президенту о том, что предприняты все меры для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. По его словам, все работы по восстановлению практически завершены. 

Сальдо сообщил, что гражданам, которые пострадали в результате разрушения плотины, выплачена материальная помощь. Он добавил, что  жителям было выплачено более 300 млн рублей. 

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#помощь
#меры
#херсонская область
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В ООН назвали ужасающее число погибших в конфликте на Украине
ООН: Число погибших в конфликте на Украине может достигать полумиллиона
24 августа 2023, 19:56

Фото: iStock/Askolds

В вооруженном конфликте на Украине могли погибнуть до полумиллиона человек. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло. Ее слова приводит издание РИА Новости.
По ее словам, количество убитых военнослужащих и гражданских лиц с одной и другой стороны конфликта, может превышать полмиллиона человек. Она также заявила, что среди убитых есть дети.

Заместитель генсека не назвала источник данных. Также, она не сообщила количество потерь каждой из сторон конфликта. ДиКарло добавила, что цифры могут быть гораздо больше, так как только по данным комиссии по правам человека, гражданских лиц убито около 10 тысяч.

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#всу
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