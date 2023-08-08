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Украинские военные не выдержат лжи Зеленского и устроят военный переворот. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Однако Макговерн уверяет, что Украина не владеет такими мощными системами, способными отражать российские атаки. А Владимир Зеленский просто лжёт и пытается таким образом добиться расположения Запада и воюющих украинцев.
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