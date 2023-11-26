Бывший аналитик ЦРУ назвал срок окончания боевых действий на Украине

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев. Об этом сообщило РИА Новости.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже заявила, что получила от Красного Креста информацию, что вторая группа заложников движется к КПП "Рафах" на границе c Египтом. По информации Международного комитета Красного Креста (МККК), в настоящий момент египетская сторона контролирует «процесс передачи палестинских заключенных», выпущенных из израильских тюрем в обмен на заложников.



Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.



В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.

Артем Путинцев