Фото: iStock/olegda88
Украина не устоит в военном противостоянии с Россией дольше, чем до февраля 2024 года, но власти США до последнего буду отрицать как этот факт, так и собственный стратегический проигрыш. Об этом в эфире в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО.
Читайте также:
На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Зеленский: Украине нужны три победы на Западе
США и Германия будут склонять Украину к переговорам с Россией
Артем Путинцев