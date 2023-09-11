Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Путин не повелся на уловки Запада

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Российский лидер Владимир Путин не повелся на провокации Запада и не стал наносить удары по европейским странам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Путин не клюнул на наживку (Запада), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
При этом, бывший аналитик опасается, что Запад может продолжить провоцировать Путина. Ни в США, ни в Европе не было готовы к затяжному конфликту с сильным противником, и потому сильно проигрывают в военном производстве, не имея возможности должным образом обеспечить Украины оружием и техникой.
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Евгения Парфентьева