Бывший британский премьер Джонсон предостерег США от трагической ошибки

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США может допустить «трагическую ошибку», если сократит военную помощь Украине на фоне эскалации конфликта в Изариле, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Telegraph.
«Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой», - прокомментировал ситуацию Джонсон.По мнению бывшего премьера, Украина и Израиль борются за одни и те же ценности. Именно поэтому, Вашингтону необходимо продолжать помогать как Киеву, так и Иерусалиму, ведь оба эти государства заслуживают поддержки со стороны западных союзников.
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