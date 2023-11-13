Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД

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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен главой министерства иностранных дел страны, об этом сообщает The Telegraph.
«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», - говорится в обнародованном сообщении.
Кэмерон начал свою политическую карьеру как лидер Консервативной партии, которую он возглавлял с 2005 по 2016 год. С 2010 по 2016 год он занимал должность премьер-министра Великобритании.
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