Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД

Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД

13 ноября 2023, 13:21
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен главой министерства иностранных дел страны, об этом сообщает The Telegraph.
«Кэмерон назначается новым министром иностранных дел», - говорится в обнародованном сообщении.

Кэмерон начал свою политическую карьеру как лидер Консервативной партии, которую он возглавлял с 2005 по 2016 год. С 2010 по 2016 год он занимал должность премьер-министра Великобритании.


Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, которая спровоцировала политический скандал. Она обвинила полицию в слишком лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины.

Читайте также:

Премьер Британии Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман

В Британии 127 компаний добровольно признались в нарушении санкций против РФ

Великобритания решила вывезти часть сотрудников посольства из Ливана
#великобритания
#премьер-министр
#мид
Читайте нас в
Песков назвал размещение польских танков у границ Белоруссии шагом к нагнетанию
13 ноября 2023, 14:04

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша, размещая танковый батальон у границы с Белоруссией, делает шаг в сторону нагнетания напряженности.
«Безусловно это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. Ни что иное. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать и в целом они делают все что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что батальон, вооруженный танками К2 производства Южной Кореи, развернут в селе Чартаево в Семятичском районе. Он входит в состав 1-й пехотной дивизии.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.
 

Читайте также:

Польские дальнобойщики продолжают протестовать на границе с Украиной

На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей

Польша неотвратимо убивает украинскую экономику
#дмитрий медведев
#минобороны
#песков
#польша
#белоруссия
Читайте нас в
США свернули часть военных биологических исследований из-за заявлений России
13 ноября 2023, 14:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Соединенные Штаты Америки свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений министерства обороны РФ, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Россия 24».
«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - прокомментировал ситуацию Кириллов. 

По его словам, российскому оборонному ведомству удалось достучаться до многих стран и объяснить им, чем на самом деле специалисты Пентагона занимаются на территории их государств.

Кириллов также отметил, что на территории Украины находилось 46 биологических лабораторий, принадлежавших Штатов, в следствии чего биологическая обстановка там сейчас крайне неблагоприятная.

Читайте также: 

Мара Карлин: Украина стала лабораторией по изучению военных инноваций

Посла США вызвали в Думу для пояснений о работе биолабораторий

Шермет: Решение конфликта на Украине по корейскому сценарию – это ловушка
#специалисты
#сша
#минобороны рф
#биология
#лаборатория
#военные
#украина
Читайте нас в
Песков: В расследовании диверсии на «Северных потоках» все чаще виден след Киева
13 ноября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

Украинский след всё чаще фигурирует в расследовании диверсии на «Северных потоках», об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы РФ подтвердил, что информация о непосредственном участии украинских спецслужб в террористической атаке на газопроводы «Северные потоки» все чаще появляются в расследованиях западных экспертов, а также в средствах массовой информации. 

Напомним, на прошлой неделе американская газета The Washington Post заявила, что бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Читайте также: 

WP назвала украинского полковника Червинского координатором атаки на «Севпотоки»

Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из РФ

Суд в Польше отменил штрафы «Газпрому» и его партнерам по «Северному потоку — 2»
#дмитрий песков
#северный поток
#диверсанты
#украина
Читайте нас в
Совфед может озвучить дату проведения выборов президента в декабре
Совфед может 13 декабря озвучить дату выборов президента России
13 ноября 2023, 13:26

Фото: iStock/macky_ch

Совет Федерации 13 декабря может озвучить дату проведения выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предположительная дата проведения голосования – 17 марта 2024 года. Избирательная компания ещё не началась, а Владимир Путин не заявлял о своём намерении баллотироваться пост. 

Ранее издание «Коммерсант» сообщила о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы, которая займётся выдвижением Владимира Путина в президенты. Предварительно отмечалось, что на следующие президентские выборы нынешний глава государства пойдёт как самовыдвиженец. Песков отметил, что окончательного решения, касаемо этого, принято ещё не было. 

Читайте также:

Песков заявил, что Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок

Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
#выборы
#президент
#совет федерации
#голосование
Читайте нас в
Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа: как россияне «выживали в аду»
Покинувшие сектор Газа россияне назвали нахождение в анклаве адом
13 ноября 2023, 13:07

Фото: iStock/Naeblys

Первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в анклаве, благодаря кому удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.

Конфликт Палестины и Израиля


Палестино-израильский конфликт в очередной раз обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на территорию израильского государства. Боевики осуществили беспрецедентную по масштабу атаку, взяв под контроль ряд военных объектов Израиля.

Кроме того, в плен были взяты сотни человек, среди которых числятся россияне. Представители палестинского движения заявляли, что на каждый удар израильской армией по территории анклава, ХАМАС будет отвечать казнью одного заложника.    

Россияне в плену у ХАМАС


26 октября представители группировки ХАМАС прибыли для переговоров в Москву. Позже в МИД РФ рассказали, что между сторонами было достигнуто соглашение об освобождении пленных россиян.

На следующий день Генассамблея ООН приняла проект резолюции, который призывал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Однако израильская сторона обвинила международную организацию в «потере легитимности» и уже 28 октября совершила самый массированный обстрел сектора Газа. Ударам также подверглись прилегающие к больницам территории.

ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине
ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине

29 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале проведения на территории сектора Газа наземной военной операции.
Из-за очередной эскалации конфликта и продолжающихся обстрелов, эвакуация мирных граждан была невозможна, однако при содействии египетской стороны, было принято осуществить вывод из опасного района первых жителей анклава.

Представители палестинского движения разрешили покинуть Газу гражданам Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. В списки лиц, допущенных к эвакуации, также входили сотрудники Красного Креста. Покинуть анклав, указанные в списке граждане могли через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Утром первого ноября на границе появились первые беженцы.

В списке на эвакуацию не было российских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что контакты с ХАМАС сохранены, и работа по организации эвакуации граждан РФ, продолжает вестись.

Эвакуация россиян из сектора Газа


11 ноября из сектора Газа через пропускной пункт «Рафах» эвакуировались 70 граждан России, 28 из которых – дети. Среди беженцев числится женщина, на позднем сроке беременности. Все граждане находятся в Египте, где ожидают отправку на Родину авиарейсом Каир-Москва.  

По информации Минздрава России. Все эвакуированные граждане допущены к перелету. Их состояние оценено как удовлетворительное.


Россияне сообщили, что рады выехать из «этого ада»


Первая группа российских граждан, прибывшая из сектора Газа в Каир, рассказала журналистами о том, что им пришлось пережить на территории анклава, охваченного войной. По словам одной из россиянок, в секторе Газа практически нет еды и воды. Издание РИА Новости приводят слова женщины, которая выразила слова благодарности президенту России Владимиру Путину за то, что он помог им «выбраться из ада».

В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН
В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН

Россияне также благодарят советника главы МЧС Даниила Мартынова, который руководил операцией по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», — сказал один из беженцев.

Новая группа россиян утверждена для эвакуации из сектора Газа


В МЧС России сообщили, что готовится новый список россиян, согласно которому, граждане будут эвакуированы с территории анклава. В ведомстве добавили, что с теми, кто уже был эвакуирован, работают врачи психологи. Первая группа российских граждан отправится в Москву в понедельник.
 

Читайте также:

Лидер Палестины Аббас заявил о готовности к проведению президентских выборов

ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

Ещё порядка 70 россиян смогут покинуть сектор Газа 13 ноября
#москва
#мчс
#эвакуация
#мид
#россияне
#мид рф
#беженцы
#обстрел
#палестина
#израиль
Читайте нас в
Politico: Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля о Газе
13 ноября 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о консенсусе среди европейских лидеров по гуманитарной паузе в секторе Газа, об этом пишет издание The Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться неназванными.
Напомним, генеральному секретарю Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино пришлось объясняться, после того, как в октябре Боррель заявил о достижении договоренности по гуманитарной паузе в секторе Газа, в то время, как никаких соглашений достигнуто ещё не было. В результате, дипломатам понравилось ещё несколько дней, чтобы решить озвученный Боррелем вопрос, который идёт вразрез с официальной позицией Европейского союза.

«Один из дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как «способ извиниться» за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам собеседников издания, этот поступок действительно сильно разозлил высокопоставленных лиц Европейского союза.

Читайте также: 

Боррель заявил, что военная помощь Украине уже составила 27 миллиардов евро

Полянский: После СВО мир узнает о Канаде и Украине, где прославляют нацистов

LCI: Франция не намерена больше передавать Киеву оружие из своих арсеналов
#дипломат
#евросоюз
#сектор газа
Читайте нас в
Песков высказался о ложном сообщении о «перегруппировке» войск «Днепра»
Песков переадресовал Минобороны вопрос о позициях войск «Днепра»
13 ноября 2023, 13:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление в Сети ложного сообщения о перегруппировке войск «Днепра» и переброске их на более выгодные позиции должны прокомментировать в Минобороны России.
«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход по СВО. Это прерогатива профессионалов — наших военных. В данном случае считаем, что это должны комментировать наши военные», — сказал Песков журналистам.

Напомним, в Сети появилось сообщение якобы от Минобороны РФ, в котором говорилось о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. При этом уточнялось, что после проведения перегруппировки часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления. Практически сразу Минобороны РФ аннулировало данную новость.

Читайте также:

В Минобороны прокомментировали ложное сообщение о переброске войск «Днепра»

Минобороны аннулировало новость о переброске группировки «Днепр» на выгодные позиции

Группировку войск «Днепр» перебросят на более выгодные позиции к востоку от Днепра
#минобороны рф
#военные
#сво
#песков
Читайте нас в
Сын Кадырова Ахмат назначен первым замминистра спорта Чечни
13 ноября 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Старший сын главы ЧР Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат назначен первым заместителем министра Чечни по физкультуре и спорту. Об этом рассказал председатель Парламента ЧР Магомед Даудов.
«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Кадыров лично вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку награду. Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Читайте также:

Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»

«Воспримет авансом»: как сын Кадырова за месяц получил пять наград и должность

Адам Кадыров пришёл на награждение к главе КБР с золотым пистолетом
#пост
#кадыров
#чечня
#спорт
Читайте нас в
Песков заявил, что Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
Песков: Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
13 ноября 2023, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию шазеты «Коммерсант о начале формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении.
Ранее газета «Коммерсант» выпустила сообщение о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. По предварительным данным, нынешний президент России пойдет на выборы как самовыдвиженец.

По словам Пескова, данная тема все больше привлекает внимание специалистов. Однако он отметил, что пока по данному поводу никаких решений принято не было.

«Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем», - сказал Песков.

Напомним, выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.

Читайте также:

Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет

Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента
#выборы
#президент
#путин
#песков
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф