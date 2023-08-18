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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», - прокомментировал ситуацию Кива.
Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко поможет восстановить мир и организовать переговоры между странами.
«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать», - заявил президент Белоруссии, и отметил, что Россия готова разговаривать на любую тему, однако Украина, идущая на поводу у США, решительно отказывается от этого.
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