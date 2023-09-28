Бывший госсекретарь США Помпео рассказал о шутках с Путиным и КГБ

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Бывший государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о разговорах с российским лидером Владимиром Путиным, отношениях РФ и КНР, и КГБ, в интервью для АМНА.
Помпео выступил в качестве основного докладчика от США на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме. Он особо отметил, что конфликты необходимо решать с помощью дипломатии.
Он также отметил, что считает «хорошей» свою работу во главе американского Госдепартамента.
Помпео рассказал о своих встречах с президентом РФ Путиным. По его словам, они много шутили о КГБ и спецслужбах, при этом, американский политик отметил, что у главы России есть идея о восстановлении Российской империи.
Бывший госсек США считает, что нынешний связи РФ и КНР гораздо более прочные, чем ранее. Однако, по его словам, рано или поздно страны пойдут своими дорогами и не смогут сохранить теплые отношения.
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Он также отметил, что считает «хорошей» свою работу во главе американского Госдепартамента.
Бывший госсек США считает, что нынешний связи РФ и КНР гораздо более прочные, чем ранее. Однако, по его словам, рано или поздно страны пойдут своими дорогами и не смогут сохранить теплые отношения.
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Евгения Парфентьева