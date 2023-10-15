Бывший канцлер Германии Шредер признался в дружбе с Путиным

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что дружит с президентом России Владимиром Путиным и не станет делать вид, что это не так. Об этом политик заявил в интервью Süddeutschen Zeitung
Шредер отметил, что его мнение по поводу СВО на Украине не изменится, так как личные интересы не должны заменять собой представление интересов страны. Кроме того, Олаф Шольц перестал быть другом Шредера, хотя экс-канцлер говорит, что не желает зла бывшему другу. Бывший канцлер также рассказал, что у него испортились отношения с правящей в ФРГ Социал-демократической партией, несмотря на то, что он все еще является ее членом.
«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — сказал Шредер.
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