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Советник главы офиса президента Украины Зеленского серьезно подставил главу государства непосредственно перед заседанием Совета безопасности ООН, оскорбив граждан Китая и Индии. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.
Берлетик считает, что выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 20 сентября, не будет иметь никакого успеха, так как ему не удастся привлечь на свою сторону государства, пожелавшие сохранить свой нейтралитет в конфликте с Россией. Никто не спешит спасать Зеленского и помогать Западу в его-прокси-войне с Россией, заключил бывший морской пехотинец.
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