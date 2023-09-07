Бывший разведчик Риттер исключил открытую войну США с Россией

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Бывший разведчик армии США Скотт Риттер не верит в то, что между Соединёнными Штатами и Россией может начаться открытая война, поскольку американские генералы боятся её проиграть.
«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — отметил Риттер.Это мнение он высказал в ответ на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что открытый военный конфликт между США и Россией может начаться уже в следующем году. По мнению бывшего разведчика, Штаты не будут иметь возможности победить Россию нигде — ни в Европе, ни в Сирии, ни в Украине. А генералы в Пентагоне, зная это, боятся спровоцировать столкновение.
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