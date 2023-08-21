Бывший разведчик Шаффер: Любое действие НАТО докажет правоту Путина

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Любые действия НАТО в отношении России будут доказывать правоту президента РФ Владимира Путина, поэтому Североатлантический альянс находится в заведомо проигрышной ситуации. Об этом бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заявил Шаффер.Теперь, считает он, альянсу остается единственный способ разрешить конфликт, а именно убедить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. К тому же, добавил Шаффер, многие страны и так поддерживают Россию в ходе прокси-войны с НАТО, поскольку воспринимают альянс как «разжигателя» многих конфликтов.
На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, что, если Украина уступит территории России, она будет принята в альянс. Позднее он опроверг своё заявление.
Журналист издания Advance Д. Марьянович считает, что НАТО сейчас и правда выгодно склонить Украину к передаче территорий и проведению мирных переговоров, поскольку контрнаступление явно заводит страну в тупик.
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Артем Путинцев