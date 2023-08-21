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Бывший разведчик Шаффер: Любое действие НАТО докажет правоту Путина

21 августа 2023, 06:18

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Любые действия НАТО в отношении России будут доказывать правоту президента РФ Владимира Путина, поэтому Североатлантический альянс находится в заведомо проигрышной ситуации. Об этом бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина», — заявил Шаффер.

Теперь, считает он, альянсу остается единственный способ разрешить конфликт, а именно убедить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. К тому же, добавил Шаффер, многие страны и так поддерживают Россию в ходе прокси-войны с НАТО, поскольку воспринимают альянс как «разжигателя» многих конфликтов.


На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, что, если Украина уступит территории России, она будет принята в альянс. Позднее он опроверг своё заявление.

Журналист издания Advance Д. Марьянович считает, что НАТО сейчас и правда выгодно склонить Украину к передаче территорий и проведению мирных переговоров, поскольку контрнаступление явно заводит страну в тупик.

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#нато
#россия
#украина
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Флориан Филиппо: Нидерланды не отдадут F-16 Украине по политическим причинам
21 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Нидерланды оставят себе истребители F-16, поставку которых они обещали Киеву, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он увязал это с грядущими нынешней осенью парламентскими выборами, о чем написал в своём аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter).
«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому <...> Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит <...> Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал Филиппо.

Ранее агентство Reuters написало о том, что Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей F-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.

При этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.

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#нидерланды
#украина
#владимир зеленский
#самолёты
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МИД Китая заявил о поддержке расширения БРИКС
21 августа 2023, 06:03

Фото: iStock/awdebenham

Китай всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц. Об этом 21 августа заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР накануне саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.
«Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС», — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В их числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

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#министерство
#китай
#страны
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Дипломатов и депутатов хотят обязать говорить в зарубежных командировках только по-русски
21 августа 2023, 05:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Отечественным парламентариям и дипломатам во время зарубежных командировок необходимо общаться только на русском языке, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
 «Считаю целесообразным, чтобы <...> под камеры, наши депутаты, законодатели всех уровней, дипломаты на всех международных площадках, в общении с прессой разговаривали только на русском языке», — сообщил он.

По мнению Хамзаева, им также стоит говорить по-русски на переговорах и в разговоре с «представителями недружественных РФ стран».

В качестве примера законотворец привёл российского лидера Владимира Путина, который, по его словам, строит диалог с зарубежными странами с позиции укрепления русского языка и международного суверенитета РФ.

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#депутаты
#дипломат
#русский язык
#госдума
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Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев 23 августа
21 августа 2023, 04:08

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что не собирается принимать участие в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии, которые состоятся 23 августа. Соответствующую запись экс-глава Белого дома сделал в своей социальной сети Truth Social.
«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим. <...> Исходя из этого, я не буду проводить дебаты», — написал Трамп.

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Сам бывший президент, который отрицает предъявленные ему обвинения, пока не сделал никаких заявлений касательно возможной сдачи органам правопорядка. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.

Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.


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#дональд трамп
#сша
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РИА Новости: СБУ вымогает деньги у родственников военнопленных
21 августа 2023, 03:41

Фото: iStock/Sinenkiy

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников российских военнопленных. Об этом рассказал РИА Новости мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, которого освободили из плена.
По его словам, сотрудник СБУ позвонил матери Виктора и велел ему сказать, чтобы та связалась с его другом, который объяснит, как перевести выкуп на указанный украинскими спецслужбами номер счета.

«Если ты не переведёшь деньги меня убьют», — закончил Раидин разговор с матерью.

Также он рассказал журналистам, что были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена одного из его фронтовых товарищей более полугода исправно переводила деньги вымогателям из СБУ, однако её муж по-прежнему сидит в тюрьме, а они «как били — так и бьют».



Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в СБУ, где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.

Ранее Раидин рассказывал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам.

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#украина
#вымогательство
#деньги
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FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи
21 августа 2023, 03:14

Власти Китая призовут своих коллег по объединению БРИКС (Бразилию, Россию, Индию и ЮАР) стать геополитическим конкурентом «Большой семёрки», сообщило британское издание Financial Times,
«Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее», — заявил в беседе с изданием представитель Китая, который захотел остаться анонимным. 

Напомним, что в G7 входят США, Канада, Франция, Италия, Япония, Германия и Великобритания.

Страны БРИКС смогут обеспечить мировой рост к 2028 году на 33%, а страны G7 – всего на 27%. Об этом сообщается в материале агентства Bloomberg. Планируется, что уже в 2023 году БРИКС обеспечит 32,1% роста, а G7 – 29,9%.

FT: БРИКС забирает господство у G7
При этом, по данным британской газеты, между Пекином и Нью-Дели существуют разногласия по поводу того, чем именно должно быть объединение БРИКС: сохраняющим нейтралитет клубом по отстаиванию экономических интересов развивающихся государств, либо же открыто выступающей против стран Запада политической силой.

Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В их числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

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#китай
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SW: Украинских беженцев возмутил отказ властей Ирландии кормить их бесплатно
21 августа 2023, 02:45

Фото: iStock/rarrarorro

Украинские беженцы, проживающие в отеле Breaffy Woods неподалеку от ирландского города Каслбар, подняли бунт после того, как власти обязали их платить за питание. Об этом написала корреспондент издания Sunday World Габия Гатавецкайте.
По словам журналистки, беженцы обратились с открытым письмом к генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором отметили, что подвергаются дискриминации, так как, по их словам, «дирекция отеля не заставляет платить за питание представителей других национальностей». К тому же пища, по мнению беженцев, не соответствует требуемой за неё стоимости.

В свою очередь, ирландское правительство, узнав о ситуации, отметило, что руководство отеля следует новым инструкциям, согласно которым внесение платы за еду обязательно.

«Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье», — цитирует Sunday World слова кабинета министров.

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#беженцы
#еда
#украина
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Вучич: Действия НАТО на Украине разрушают экономику Евросоюза
21 августа 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Сербии Александр Вучич заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что действия НАТО против России в ходе украинского конфликта оказывают разрушительное влияние на экономику Европейского союза.
«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — процитировал Карлсон главу Сербии в коротком видео в своем аккаунте соцсети X (бывший Twitter).

В свою очередь, сам журналист добавил, что разрушение «Северных потоков» администрацией Соединённых Штатов «или её посредниками» уничтожает крупнейшую в Европе немецкую экономику.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене из-за его позиции по России. Вучич также выразил мнение, что антироссийский фронт пытаются укрепить из-за того, что Украина не демонстрирует успехи в ходе своего наступления.

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#евросоюз
#нато
#экономика
#украина
#сербия
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«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
20 августа 2023, 22:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО.
Она заявила, что у него «видимо, передозировка случилась».

Ранее сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО.

Эти слова он адресовал главе канцелярии генсека НАТО Стиану Йенсену, который заявлял о том, что Украина сможет вступить в североатлантический альянс только если уступит часть территорий России. Позднее он забрал свои слова обратно. 

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#мария захарова
#владимир зеленский
#украина
#нато
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