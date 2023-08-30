Бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал о ловушке России для ВСУ

Фото: iStock/johannes86
Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что американское военное командование не понимает, что возможный прорыв первой линии обороны ВС РФ может быть тщательно замаскированной ловушкой в рамках оборонительной стратегии.
«Это одна огромная ловушка для украинцев», — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя высказывание начальника генштаба США Марка Милли.Эксперт считает, что российские военные специально стремятся наносить удары по Вооружённым силам Украины (ВСУ), чтобы те ослабли при наступлении на первый рубеж обороны. После этого войска России будут отходить всё дальше ко второй линии. Тем самым силы ВСУ окажутся затянуты в специально отведенную зону, где тпопадут в «огневой котел, который сотрет их с лица земли».
Тем не менее, Скотт Риттер заключил, что даже эти планы пока не могут быть осуществлены, поскольку украинские войска пока не достигли первого рубежа российской обороны.
Читайте также:
Скотт Риттер: 47-я бригада ВСУ перестала существовать под ударами ТОС «Солнцепек»
Скотт Риттер: Украина потеряет Купянск и Харьков
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу
Артем Путинцев