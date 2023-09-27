Бывший разведчик ВС США Риттер: Зеленский способен только подписать капитуляцию

Отставной разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет самостоятельно определить дату завершения конфликта с Россией, и всё, на что он способен — это подписать капитуляцию.
«Военные действия закончатся не тогда, когда этого захочет Зеленский», — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он прокомментировал слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, который заявил, что только Зеленский имеет право решать, когда сесть за стол переговоров с Москвой.
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