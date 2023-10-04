Бывший редактор Первого канала Овсянникова заочно получила 8,5 лет колонии

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Бывший редактор Первого канала заочно приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Основанием стало возбуждение в отношении нее уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ,
Позже СМИ сообщали, что Овсянникову видели во Франции. Адвокат журналистки Дмитрий Захаров подтвердил, что в настоящее время она находится «под защитой» одной из европейских стран. После бегства журналистки в России она была объявлена в федеральный розыск.
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Александр Бойцов