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Украиной управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно установил военное положение. Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам Соскина, фракции экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Украины «растоптаны», а сама она разгромлена.
Он считает, что за нарушение конституции и преступные действия президенту Зеленскому должны объявить импичмент, а его офис, который незаконно ограничивает права граждан страны — распустить. Однако этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство «стационарного бандита».
Украина — несчастная страна, если другая страна платит за неё, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
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«Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — сказал Соскин.
Украина — несчастная страна, если другая страна платит за неё, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
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Артем Путинцев