Фото: istockphoto/Zeferli
Бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTybe жестко обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что режим нынешнего украинского лидера не способен защитить страну, а самого Зеленского сравнил с диктатором.
Соскин также отметил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение в ходе контрнаступления, а киевские власти не в состоянии обеспечить надлежащую защиту городов, домов и людей. Он добавил, что в Верховный совет Украины можно «посадить шимпанзе», которые будут справляться со своими обязанностями ничуть не хуже тех людей, которые занимают там посты в настоящее время.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ без поддержки НАТО не продержатся дольше двух недель
В результате взрыва в криминалистическом центре под Киевом погибли четыре сотрудника
Немецкий публицист Репке: Для Киева остались только неблагоприятные исходы конфликта
Александр Бойцов