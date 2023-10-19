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Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск

19 октября 2023, 09:28
Фото: istockphoto/Motortion

Фото: istockphoto/Motortion

Бывший ведущий менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу и объявлен в розыск. Следственный комитет РФ подозревает его в хищении 600 миллионов рублей.
Речь идет о махинациях при реконструкции стендовой базы НИЦ РКП. Мешков также являлся заместителем начальника департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), напоминает «Коммерсант». Деньги, в хищении которых подозревают бывшего менеджера, были выделены из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Главное следственное управление (ГСУ) Следкома России ходатайствовало о заочном аресте Мешкова. Судья Басманного суда Наталья Дударь постановила арестовать фигуранта на два месяца. Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции Владимира Мешкова из-за границы или его задержания на территории России.

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Президенты США и Египта договорились о доставке гумпомощи в Газу
19 октября 2023, 08:46

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и его американский коллега провели телефонные переговоры. Во время беседы они договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на постоянной основе.
Весь разговор был сосредоточен на сложной гуманитарной ситуации в анклаве, передает РИА Новости. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми заявил, что заинтересованные стороны обоих государств будут координировать доставку гуманитарных грузов с представителями ООН.

В организации ранее заявляли, что переселение миллиона человек на север сектора Газа, на котором настаивал Израиль, приведет к неминуемой гуманитарной катастрофе. Глава министерства иностранных дел Египта Самех Шукри отмечал, что израильское правительство пока не предоставило возможности открытия КПП «Рафах» со стороны сектора Газа, чтобы дать возможность доставки гуманитарной помощи или выхода граждан третьих стран.

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#египет
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В США рассказали, кого нужно принести в жертву ради Украины
RS: Продолжая поддерживать Украину, США рискуют пожертвовать Западной Европой
19 октября 2023, 07:06

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Продолжение американской политики по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью жертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами. Об этом заявил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.

«Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины», — указал он.
Эксперт указал на то, что политикам Соединенных Штатов важно осознавать этот риск. Как считает Ливен, если бы это случилось, это была бы одна из худших сделок за всю историю Америки. Эксперт также заявил, что обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы является крайне важным интересом Штатов, без которого  «американская мощь» будет серьезно подорвана.

Политолог подытожил, что Вашингтону нужно приложить максимальные усилия для скорейшего достижения мира. 

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что для США Израиль имеет гораздо большее значение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ около Новомихайловки
ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении
19 октября 2023, 06:33

Фото: iStock/Michele Ursi

Российская армия устранила две разведывательные группы Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, в районе поселка Новомихайловка, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра военной группировки «Восток» Олега Чехова.
Отмечается, что противник был ликвидирован в южной части Новомихайловки и северо-западнее населенного пункта Приютное. В процессе контрбатарейной борьбы силы Украины утратили противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.

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Политолог Дудаков: В приоритете у США Израиль, а не Украина
19 октября 2023, 06:29

Фото: iStock/Jon Rehg

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что для США Израиль имеет гораздо большее значение, чем Украина. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, в случае, если Вашингтон столкнется с выбором между Украиной и Израилем, он однозначно поддержит Ближний Восток. Хотя в настоящее время, подчеркнул Дудаков, у США хватило бы ресурсов для помощи обеим государствам.

«В принципе, финансовую помощь США могут выделять в любом объеме, запрашиваемые суммы не так велики для американского бюджета. Но важно, что ограничены военные ресурсы. К примеру, снаряды калибром 155 миллиметров сейчас в дефиците, потому что большие объемы тратит Украина. Но это не значит, что у Штатов нет оружия», — цитирует издание слова собеседника.

Он уточнил, что Соединённые Штаты могут посылать оружие для «Железного купола» Израиля, так как ВСУ оно не нужно. Однако некоторые пересечения в этих поставках всё-таки имеются, добавил Дудаков.

«То, как долго США удастся тянуть два конфликта, будет зависеть от их интенсивности. На большое контрнаступление Украины и большую операцию в секторе Газа запасов может не хватить. Но на вялую операцию против ХАМАС и оборонительную операцию Украины ресурсов будет достаточно», — заключил политолог.

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#помощь
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Байден 19 октября выступит с обращением к нации по Израилю и Украине
19 октября 2023, 05:57

Фото: сайт Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступит на тему СВО России на Украине и обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Выступление американского лидера запланировано 19 октября в 20:00 по времени Восточного побережья США или 03:00 пятницы по мск.

Байден посвятит свою речь мерам, которые Соединённые Штаты принимают в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля». Также президент США прокомментирует ход конфликта на территории Украины.

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#украина
#израиль
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Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Журналист ван Денски: король Иордании унизил Байдена, отказавшись от встречи
19 октября 2023, 05:55

Фото: whitehouse.gov

Решение короля Иордании Абдаллы II отказаться от встречи с президентом США Джо Байденом стало, по мнению международного журналиста и политического аналитика Анны ван Денски, публичным унижением для американского лидера. На своем Youtube-канале она назвала визит Байдена на Ближний Восток провалом.
«Визит Байдена на Ближний Восток оказался провальным. Хотя не могу назвать этот поездку именно визитом, поскольку король Иордании Абдалла уже отказался встречаться с Байденом. Этот король, который даже не согласился принять беженцев из Газы», - подчеркнула она.
Ван Денски также отметила, что президент Байден был проигнорирован не только королем Иордании, но и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, что она назвала «второй публичной пощечиной». Ей представляется неясным, зачем американская администрация организовала такой визит с учетом уже имевшихся признаков неудачи.

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Израиль заявил об ударах по наблюдательному пункту «Хезболла»
ЦАХАЛ заявил об ударах по наблюдательному пункту «Хезболла» у границы с Ливаном
19 октября 2023, 05:41

Фото: iStock/Alexyz3d

Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) объявила, что были осуществлены удары вдоль границы с Ливаном. Главной целью атаки стал наблюдательный пункт движения «Хезболла», который использовался для запуска ракет в сторону израильской территории.
«В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ провел удары по объектам, принадлежащим „Хезболлах“, вдоль ливанской границы. Эти меры были ответом на обстрелы, произошедшие в среду. Один из нацеленных объектов был наблюдательным пунктом, обращенным к морю, от которого осуществлялись запуски противотанковых ракет в направлении кибуца Рош-ха-Никра», - сообщили в официальном канале армии в Telegram.
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#меры
#telegram
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Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест
Сын Трампа увидел двойные стандарты в реакции властей США на протест в конгрессе
19 октября 2023, 04:50

Фото: iStock/dkfielding

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах, утверждая, что они по-разному реагируют на события в зависимости от политических убеждений. В пример он привел вторжение протестующих в одно из зданий американского конгресса.
«Запомните, друзья, это мятеж, только если это республиканцы делают. Если это демократы, то это рассматривается как протест в целях достижения социальной справедливости и считается на 100% нормальным. Двойные стандарты в системе юстиции США вызывают отвращение», - написал Трамп-младший.
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#сша
#здание
#трамп
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«Коммерсант»: депутаты хотят привлечь подростков к опасному и вредному труду
19 октября 2023, 04:36

Фото: istock / Ridofranz

В России рассматривается законопроект, который предлагает разрешить подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии обеспечения им безопасных условий труда. Этот законопроект был представлен на рассмотрение в совет законодателей Федерального собрания Российской Федерации, пишет «Коммерсант».
Согласно предложениям, депутаты стремятся разрешить использование труда лиц в возрасте от 16 до 18 лет на рабочих местах, где существуют вредные и/или опасные условия труда. Работодатель будет иметь возможность принимать такое решение, при условии, что созданы безопасные условия для этих подростков. Законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения в совете законодателей Федерального собрания России.

Эти изменения также получили поддержку в других регионах. Глава комитета Государственной Думы России по труду Ярослав Нилов отметил важность предоставления доступа подросткам к таким видам работы только при наличии наставника, соответствующего образования и при соблюдении всех условий безопасности труда.

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