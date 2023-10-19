Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск

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Бывший ведущий менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу и объявлен в розыск. Следственный комитет РФ подозревает его в хищении 600 миллионов рублей.
Речь идет о махинациях при реконструкции стендовой базы НИЦ РКП. Мешков также являлся заместителем начальника департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), напоминает «Коммерсант». Деньги, в хищении которых подозревают бывшего менеджера, были выделены из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.
Главное следственное управление (ГСУ) Следкома России ходатайствовало о заочном аресте Мешкова. Судья Басманного суда Наталья Дударь постановила арестовать фигуранта на два месяца. Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции Владимира Мешкова из-за границы или его задержания на территории России.
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Александр Бойцов