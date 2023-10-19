Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск

Продолжение американской политики по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью жертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами. Об этом заявил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.