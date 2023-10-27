Бывший украинский политик Олег Царев подвергся нападению неизвестных

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На бывшего депутата Верховной Рады, крупного украинского предпринимателя Олега Царева совершено нападение. По предварительным данным, политик получил ножевые или огнестрельные ранения.
Олег Царев в свое время резко выступал против Евромайдана и осуждал его организаторов. В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, но позже снял свою кандидатуру и призывал бойкотировать выборы. Затем политик покинул Украину и начал жить и работать в республиках Донбасса и России. За его пророссийскую позицию на Украине против Олега Царева возбуждено несколько уголовных дел.
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