Бывший вице-президент США Майк Пенс приостанавливает свою избирательную кампанию

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал всех диппредставителей, находящихся на территории Турции, покинуть страну и вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

Отмечается, что такое решение принято после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в субботу проводит в Стамбуле митинг в поддержку Палестины. Данные турецких СМИ гласят, что в митинге принимает участие свыше 1,5 тысяч человек.Кроме того, против действий Израиля неоднократно выступали и другие турецкие политические деятели.Глава израильского МИД отметил, что страна займётся переоценкой двусторонних отношений с Турцией.Эрдоган: Турция намерена объявитьЭрдоган: Эй, Запад! Мы можемЭрдоган обвинил Запад в двуличии из-за