Бывший вице-президент США Майк Пенс приостанавливает свою избирательную кампанию

Фото: официальный предвыборный сайт Майка Пенса
Бывший вице-президент США Майк Пенс на прошедшей пресс-конференции Республиканской партии объявил, что приостанавливает свою борьбу на выборах в 2024 году за пост главы государства. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Мне стало ясно, что сейчас — не моё время <...> Американскому народу я говорю: это не мое время, но это все еще ваше время», — объяснил Пенс мотивы своего решения.Бывший вице-президент Соединённых Штатов зарегистрировался для участия в президентских выборах ещё в июне 2023 года. Теперь же он стал первым крупным политиком со стороны «слонов», покинувшим предвыборную гонку, в которой пока лидирует экс-президент США Дональд Трамп.
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