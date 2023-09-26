Бизнесмен Дерипаска: Россия выдержала санкционное давление

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Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россия выдержала санкционное давление, а сами санкции оказались неэффективными и так и не приблизили мир на Украине. Он этом передает издание Financial Times.
«Я всегда сомневался в санкциях - в этом wunderwaffe (чудо-оружие - ред.), как говорили немцы, - использовании финансовой системы в качестве оружия, инструмента для ведения переговоров... Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», - заявил Дерипаска.
По его словам, частный бизнес в России смог адаптироваться к санкциям легче, чем планировалось. Ожидалось, что от введения запретов рухнет до 30% экономики, однако этого не произошло. Дерипаска также добавил, что с санкциями успешно справляется и госсектор, так как правительство активно его финансирует.
При этом Дерипаска уверен, что санкции не смогут остановить конфликт на Украине или хотя бы приблизить мир. Нужно искать другое решение, заключил бизнесмен.
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