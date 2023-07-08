Бизнесмен Дотком: Украина стала очередной жертвой США

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«Если Зеленский не сможет втянуть НАТО в американскую прокси-войну, его дни сочтены», — заявил он.Путин неоднократно указывал на негативные последствия, которые обрушатся на Украину, снабжаемую западом. Поставки оружия, подготовка бойцов ВСУ на территории других государств и постоянные разговоры о необходимости продолжения ведения боёв приведут к ещё большему развитию конфликта.
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